«Филадельфия» победила «Майами» и вышла в ¼ финала плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джей Джей Редик (27 очков), дабл-дабл сделали Джоэл Эмбиид (19 очков, 12 подборов) и Бен Симмонс (14 очков, 10 подборов). У проигравших больше всех очков набрал Келли Олиник — 18.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Филадельфии», клуб пробился во второй раунд впервые с 2012 года. Следующим соперником «Севенти Сиксерс» станет победитель противостояния «Бостона» и «Милуоки».