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«Филадельфия» победила «Майами» и вышла в ¼ финала плей-офф НБА
ТАСС, 25 апреля. «Филадельфия» на своей площадке обыграла «Майами» со счетом 104:91 в пятом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 25 апреля. «Филадельфия» на своей площадке обыграла «Майами» со счетом 104:91 в пятом матче серии 1/8 финала
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джей Джей Редик (27 очков),
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Филадельфии», клуб пробился во второй раунд впервые с 2012 года. Следующим соперником «Севенти Сиксерс» станет победитель противостояния «Бостона» и «Милуоки».