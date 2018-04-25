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09:43 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» победила «Майами» и вышла в ¼ финала плей-офф НБА

ТАСС, 25 апреля. «Филадельфия» на своей площадке обыграла «Майами» со счетом 104:91 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла следующий раунд соревнований.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джей Джей Редик (27 очков), дабл-дабл сделали Джоэл Эмбиид (19 очков, 12 подборов) и Бен Симмонс (14 очков, 10 подборов). У проигравших больше всех очков набрал Келли Олиник — 18.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Филадельфии», клуб пробился во второй раунд впервые с 2012 года. Следующим соперником «Севенти Сиксерс» станет победитель противостояния «Бостона» и «Милуоки».

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