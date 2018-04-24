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«Хьюстон» набрал 50 очков за четверть, это второй результат в истории НБА
Лучшая команда регулярного чемпионата едва не добилась уникального достижения в 4-м матче серии с «Миннесотой».
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Лучшая команда регулярного чемпионата едва не добилась уникального достижения в 4-м матче серии с «Миннесотой».
«Хьюстон» набрал 50 очков в третьей четверти — это второй результат в истории
Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Крис Пол набрали 36 и 25 очков соответственно. В 3-й четверти на их счету 37 очков из 50 (Харден набрал 22).
Только «Лейкерс» набирали за четверть больше в