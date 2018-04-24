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11:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Хьюстон» набрал 50 очков за четверть, это второй результат в истории НБА

Лучшая команда регулярного чемпионата едва не добилась уникального достижения в 4-м матче серии с «Миннесотой».

Источник: РИА "Новости"

«Хьюстон» набрал 50 очков в третьей четверти — это второй результат в истории плей-офф НБА. Общий счет матча — 119:100 в пользу «Рокетс», они ведут в серии 3−1.

Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Крис Пол набрали 36 и 25 очков соответственно. В 3-й четверти на их счету 37 очков из 50 (Харден набрал 22).

Только «Лейкерс» набирали за четверть больше в плей-офф НБА. В 1962 году они набросали 51 очко в 4-й четверти с «Детройтом». «Лос-Анджелес» тот матч проиграл.

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