«Хьюстон» набрал 50 очков за четверть, это второй результат в истории НБА

Источник: РИА "Новости"

«Хьюстон» набрал 50 очков в третьей четверти — это второй результат в истории плей-офф НБА. Общий счет матча — 119:100 в пользу «Рокетс», они ведут в серии 3−1.

Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Крис Пол набрали 36 и 25 очков соответственно. В 3-й четверти на их счету 37 очков из 50 (Харден набрал 22).