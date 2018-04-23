«Кливленд» победил «Индиану» и сравнял счет в серии плей-офф
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» обыграли «Индиану Пэйсерс» в четвертом матче серии 1/8 финала
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» обыграли «Индиану Пэйсерс» в четвертом матче серии 1/8 финала
Игра, прошедшая в воскресенье в Индианаполисе, закончилась победой гостей со счетом 104:100 (30:24, 30:26, 20:28, 24:22). В составе «Кавальерс»
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет в среду в Кливленде.
В четвертом матче другой серии 1/8 финала «Вашингтон Уизардс» на своей площадке одолел «Торонто Рэпторс» — 106:98 (22:30, 18:21, 40:29, 26:18). В составе победителей Брэдли Бил набрал 31 очко, а Джон Уолл добавил 27 очков и 14 передач. У «Рэпторс» 35 очков на счету Демара Дерозана.
Счет в серии сравнялся — 2−2. Пятый матч также пройдет в среду в Торонто.