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10:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышел в следующую стадию турнира.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Новом Орлеане, завершилась со счетом 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36) в пользу «Пеликанс». В составе победителей 47 очков и 11 подборов записал себе в актив Энтони Дэвис, Джру Холидэй набрал 41 очко, а Никола Миротич сделал дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов. У «Трэйл Блэйзерс» 38 очками отметился Си Джей Макколлум, дабл-дабл сделал Юсуф Нуркич — 18 очков и 11 подборов.

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Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Нью-Орлеана». Соперник «пеликанов» по второму раунду определится в серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Сперс», в которой действующий чемпион ведет со счетом 3−0.

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