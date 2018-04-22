«Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче серии первого раунда
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче серии первого раунда
Встреча, прошедшая в субботу в Новом Орлеане, завершилась со счетом 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36) в пользу «Пеликанс». В составе победителей 47 очков и 11 подборов записал себе в актив Энтони Дэвис, Джру Холидэй набрал 41 очко, а Никола Миротич сделал
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Нью-Орлеана». Соперник «пеликанов» по второму раунду определится в серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Сперс», в которой действующий чемпион ведет со счетом 3−0.