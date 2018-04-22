«Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф

Встреча, прошедшая в субботу в Новом Орлеане, завершилась со счетом 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36) в пользу «Пеликанс». В составе победителей 47 очков и 11 подборов записал себе в актив Энтони Дэвис, Джру Холидэй набрал 41 очко, а Никола Миротич сделал дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов. У «Трэйл Блэйзерс» 38 очками отметился Си Джей Макколлум, дабл-дабл сделал Юсуф Нуркич — 18 очков и 11 подборов.