«Филадельфия» увеличила счет в серии плей-офф НБА с «Майами», Симмонс оформил трипл-дабл

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.04
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
21.04
Вашингтон КэпиталзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс3
Футбол. Зарубежный
21.04
Милан0
Беневенто1
Футбол. Первый дивизион
21.04
Балтика0
Химки0
Футбол. Зарубежный
21.04
Генгам3
Монако1
Футбол. Зарубежный
21.04
Амьен3
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
21.04
Метц1
Кан1
Футбол. Зарубежный
21.04
Тулуза2
Анже0
Футбол. Зарубежный
21.04
Боруссия Д4
Байер0
Хоккей. Европа
21.04
Россия1
Финляндия2
Футбол. Премьер-лига
21.04
Анжи0
Урал1
Футбол. Зарубежный
21.04
Сассуоло1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
21.04
Марсель5
Лилль1
Футбол. Зарубежный
21.04
Сельта1
Валенсия1
Футбол. Первый дивизион
21.04
Зенит-20
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
21.04
Ротор-Волгоград4
Луч-Энергия2
Футбол. Зарубежный
21.04
Уотфорд0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
21.04
Шахтер Д4
Ворскла2
Футбол. Премьер-лига
21.04
Рубин1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
21.04
РБ Лейпциг2
Хоффенхайм5
Футбол. Зарубежный
21.04
Айнтрахт Ф0
Герта3
Футбол. Зарубежный
21.04
Ганновер-960
Бавария3
Футбол. Зарубежный
21.04
Гамбург1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
21.04
Штутгарт2
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
21.04
Факел4
Олимпиец1
Футбол. Зарубежный
21.04
СПАЛ0
Рома3
Хоккей. Европа
21.04
Чехия3
Швеция1
Футбол. Первый дивизион
21.04
Спартак-22
Волгарь3
Футбол. Зарубежный
21.04
Вест Бромвич Альбион2
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
21.04
Оренбург4
Динамо СПб3
Футбол. Первый дивизион
21.04
Енисей3
Томь2
Футбол. Зарубежный
21.04
Эйбар0
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Шинник
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Болонья
Футбол. Первый дивизион
21.04
Сибирь0
Тюмень2
Все события
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
СКА снова скупает всё, что движется. Прячьте своих игроков
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
00:51 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» увеличила счет в серии плей-офф НБА с «Майами», Симмонс оформил трипл-дабл

ТАСС, 22 апреля. «Майами» на своей площадке проиграл «Филадельфии» со счетом 102:106 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал 36-летний защитник хозяев Дуэйн Уэйд, набравший 25 очков. У хозяев больше всех набрал Джей Джей Редик (24), Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 17 очков, 13 подборов и 10 передач.

Симмонс (21 год 275 дней) стал третьим самым молодым баскетболистом с 1964 года, оформившим трипл-дабл в матче плей-офф. Только Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс добивались подобного в младшем возрасте.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч пройдет 24 апреля на паркете «Филадельфии».

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Кубок короля: из Мадрида в Барселону
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче Евротура
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
СКА снова скупает всё, что движется. Прячьте своих игроков
Сергачев и Кучеров вывели «Тампу» в четвертьфинал плей-офф НХЛ
Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место в РФПЛ
Игровой свитер Овечкина — шестой среди самых продаваемых в НХЛ
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь