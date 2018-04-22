«Филадельфия» увеличила счет в серии плей-офф НБА с «Майами», Симмонс оформил трипл-дабл

Самым результативным игроком встречи стал 36-летний защитник хозяев Дуэйн Уэйд, набравший 25 очков. У хозяев больше всех набрал Джей Джей Редик (24), Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 17 очков, 13 подборов и 10 передач.

Симмонс (21 год 275 дней) стал третьим самым молодым баскетболистом с 1964 года, оформившим трипл-дабл в матче плей-офф. Только Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс добивались подобного в младшем возрасте.