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11:19 (мск), источник: ТАСС

«Индиана» отыграла отставание в 17 очков и победила «Кливленд» в плей-офф

ТАСС, 21 апреля. «Индиана» дома обыграла «Кливленд» со счетом 92:90 в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

По ходу встречи «Кливленд» имел преимущество в 17 очков. Самым результативным игроком стал форвард хозяев Боян Богданович, набравший 30 очков. У гостей дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов сделал Леброн Джеймс.

Джеймс оформил 100-й дабл-дабл в плей-офф НБА и стал 10-м игроком в истории, сумевшим это сделать. Кроме того, он вышел на шестое место по числу матчей в плей-офф, сравнявшись с Коби Брайантом (по 220).

Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу «Индианы». Следующий матч пройдет в ночь на 23 апреля на паркете «Пэйсерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» сократил отставание в серии с «Торонто». «Уизардс» дома победили — 122:103 во многом благодаря усилиям Джона Уолла и Брэдли Била, набравшим по 28 очков, на счету первого также 14 передач. В составе гостей 23 очка набрал Демар Дерозан.

Счет в серии до четырех побед — 2−1, следующий матч состоится в ночь на 23 апреля в Вашингтоне.

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