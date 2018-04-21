«Индиана» отыграла отставание в 17 очков и победила «Кливленд» в плей-офф
ТАСС, 21 апреля. «Индиана» дома обыграла «Кливленд» со счетом 92:90 в третьем матче серии 1/8 финала
ТАСС, 21 апреля. «Индиана» дома обыграла «Кливленд» со счетом 92:90 в третьем матче серии 1/8 финала
По ходу встречи «Кливленд» имел преимущество в 17 очков. Самым результативным игроком стал форвард хозяев Боян Богданович, набравший 30 очков. У гостей
Джеймс оформил 100-й
Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу «Индианы». Следующий матч пройдет в ночь на 23 апреля на паркете «Пэйсерс».
«Вашингтон» сократил отставание в серии с «Торонто». «Уизардс» дома победили — 122:103 во многом благодаря усилиям Джона Уолла и Брэдли Била, набравшим по 28 очков, на счету первого также 14 передач. В составе гостей 23 очка набрал Демар Дерозан.
Счет в серии до четырех побед — 2−1, следующий матч состоится в ночь на 23 апреля в Вашингтоне.