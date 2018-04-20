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08:22 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» в третий раз победил «Сан-Антонио» в плей-офф НБА

ТАСС, 20 апреля. «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 110:97 в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 26 очков. В составе «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Ламаркус Олдридж (18 + 10 подборов).

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Вновь встречу из-за травм пропускали лидеры команд — легкий форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард и разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри. По причине смерти супруги не присутствовал на игре наставник «Спёрс» Грегг Попович.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу действующего чемпиона. Следующий матч пройдет 22 апреля на паркете «Сан-Антонио».

Также в ночь на пятницу «Майами» дома проиграл «Филадельфии» — 108:128. У гостей дабл-дабл сделал Бен Симмонс (19 очков, 12 подборов), а самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид (23), впервые вышедший на паркет в текущем плей-офф после травмы. В составе «Майами» также 23 очка набрал Горан Драгич, дабл-дабл на счету Джастиса Уинслоу (19 очков, 10 подборов). «Филадельфия» ведет в серии — 2−1.

«Нью-Орлеан» повел в серии с «Портлендом» — 3−0, «Пеликанс» дома выиграл со счетом 119:102.

В составе победителей дабл-дабл на счету Рэджона Рондо (16 очков, 11 передач) и Энтони Дэвиса (28 очков, 11 подборов), 30 очков набрал Никола Миротич. У «Портленда» Дамиан Лиллард набрал 20 очков, Си Джей Макколлум — 22, Аль-Фарук Амину — 21.

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