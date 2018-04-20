«Голден Стэйт» в третий раз победил «Сан-Антонио» в плей-офф НБА
ТАСС, 20 апреля. «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 110:97 в третьем матче серии 1/8 финала
ТАСС, 20 апреля. «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 110:97 в третьем матче серии 1/8 финала
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 26 очков. В составе «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Ламаркус Олдридж (18 + 10 подборов).
Вновь встречу
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу действующего чемпиона. Следующий матч пройдет 22 апреля на паркете «Сан-Антонио».
Также в ночь на пятницу «Майами» дома проиграл «Филадельфии» — 108:128. У гостей
В составе победителей