«Голден Стэйт» в третий раз победил «Сан-Антонио» в плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 26 очков. В составе «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Ламаркус Олдридж (18 + 10 подборов).

Вновь встречу из-за травм пропускали лидеры команд — легкий форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард и разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри. По причине смерти супруги не присутствовал на игре наставник «Спёрс» Грегг Попович.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу действующего чемпиона. Следующий матч пройдет 22 апреля на паркете «Сан-Антонио».

Также в ночь на пятницу «Майами» дома проиграл «Филадельфии» — 108:128. У гостей дабл-дабл сделал Бен Симмонс (19 очков, 12 подборов), а самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид (23), впервые вышедший на паркет в текущем плей-офф после травмы. В составе «Майами» также 23 очка набрал Горан Драгич, дабл-дабл на счету Джастиса Уинслоу (19 очков, 10 подборов). «Филадельфия» ведет в серии — 2−1.

«Нью-Орлеан» повел в серии с «Портлендом» — 3−0, «Пеликанс» дома выиграл со счетом 119:102.