Джеймс, Дюрэнт, другие баскетболисты и клубы НБА выразили соболезнования Поповичу, у которого умерла жена

Многие клубы НБА и баскетболисты выразили соболезнования.



ЛеБрон Джеймс поддержал Поповича сразу после матча с «Индианой».



«Я, конечно, большой поклонник Поповича. Мне он очень нравится. Это такая трагедия. Наша семья НБА держится вместе. Да, мы соревнуемся на площадке каждый вечер, но когда такое случается, то на все смотришь по-другому. Так что мои соболезнованию Поповичу и его семье. Я знаю, что тот парень наверху никогда не делает ошибок, даже когда кажется…» — сказал Джеймс.