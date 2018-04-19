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17:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Джеймс, Дюрэнт, другие баскетболисты и клубы НБА выразили соболезнования Поповичу, у которого умерла жена

Сегодня стало известно, что у главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича умерла жена Эрин. Они прожили вместе 40 лет, у них двое детей и двое внуков.

Многие клубы НБА и баскетболисты выразили соболезнования.

ЛеБрон Джеймс поддержал Поповича сразу после матча с «Индианой».

«Я, конечно, большой поклонник Поповича. Мне он очень нравится. Это такая трагедия. Наша семья НБА держится вместе. Да, мы соревнуемся на площадке каждый вечер, но когда такое случается, то на все смотришь по-другому. Так что мои соболезнованию Поповичу и его семье. Я знаю, что тот парень наверху никогда не делает ошибок, даже когда кажется…» — сказал Джеймс.

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Соболезнования Поповичу выразил также лидер «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт, узнавший о смерти жены тренера на пресс-конференции. «Уорриорс» как раз играют с «Сан-Антонио» в плей-офф и ведут в серии 2−0.

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Эксперты канала TNT Чарльз Баркли, Кенни Смит и Шакил О'Нил тоже поддержали Поповича.

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