Джеймс набрал 46 очков и помог «Кливленду» победить «Индиану» в плей-офф НБА
ТАСС, 19 апреля. «Кливленд» на своей площадке обыграл «Индиану» со счетом 100:97 во втором матче серии 1/8 финала
ТАСС, 19 апреля. «Кливленд» на своей площадке обыграл «Индиану» со счетом 100:97 во втором матче серии 1/8 финала
В составе хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству очков за одну четверть в
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 21 апреля на площадке «Индианы».
«Юта» сравняла счет в серии с «Оклахомой», «Джаз» победили в гостях со счетом 102:95.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл (28 очков),
Счет в серии — 1−1, следующий матч состоится в ночь на 22 апреля в паркете «Юты».