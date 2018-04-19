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08:18 (мск), источник: ТАСС

Джеймс набрал 46 очков и помог «Кливленду» победить «Индиану» в плей-офф НБА

ТАСС, 19 апреля. «Кливленд» на своей площадке обыграл «Индиану» со счетом 100:97 во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

В составе хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству очков за одну четверть в плей-офф (21) и рекорд клуба по числу очков за две четверти (29). Он стал самым результативным игроком встречи с 46 очками и 12 подборами, форвард провел 20-ю игру в плей-офф с 40 и более очками, больше только у Майкла Джордана — 38. У гостей больше всех очков набрал Виктор Оладипо — 22.

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Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 21 апреля на площадке «Индианы».

«Юта» сравняла счет в серии с «Оклахомой», «Джаз» победили в гостях со счетом 102:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл (28 очков), дабл-дабл в активе игроков «Юты» Деррика Фейворса (20 очков, 16 подборов) и Руди Гобера (13 очков, 15 подборов), а также защитника «Оклахомы» Расселла Уэстбрука (19 очков, 13 передач). Лидеры «Оклахомы» Уэстбрук, Пол Джордж и Кармело Энтони на троих смазали все 14 бросков в четвертой четверти, которую «Тандер» проиграли 16:28.

Счет в серии — 1−1, следующий матч состоится в ночь на 22 апреля в паркете «Юты».

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