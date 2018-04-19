Джеймс набрал 46 очков и помог «Кливленду» победить «Индиану» в плей-офф НБА

В составе хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству очков за одну четверть в плей-офф (21) и рекорд клуба по числу очков за две четверти (29). Он стал самым результативным игроком встречи с 46 очками и 12 подборами, форвард провел 20-ю игру в плей-офф с 40 и более очками, больше только у Майкла Джордана — 38. У гостей больше всех очков набрал Виктор Оладипо — 22.