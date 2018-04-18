«Торонто» победил «Вашингтон» в плей-офф НБА, Дерозан набрал 37 очков

Источник: AP 2018

«Торонто» набрал 76 очков в первой половине встречи. Защитник канадской команды Демар Дерозан стал самым результативным игроком, набрав 37 очков. Для него это лучший результат в играх плей-офф.

Центровой «Торонто» Йонас Валачюнас сделал дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов, защитник «Рэпторс» Кайл Лоури — из 13 очков и 12 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал защитник Джон Уолл (29).

«Торонто» повел в серии до четырех побед — 2−0, следующий матч пройдет в ночь на 21 апреля в Вашингтоне.

В другом матче «Бостон» победил дома «Милуоки» — 120:106 и довел преимущество в серии до 2−0. Форвард хозяев Джейлен Браун набрал 30 очков (личный рекорд в плей-офф), столько же в активе форварда гостей Янниса Адетокунбо, который также сделал девять подборов и восемь передач.