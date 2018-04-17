Майки Стефена Карри стали самыми продаваемыми в нынешнем сезоне НБА

Среди самых продаваемых также оказались майки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и партнера Карри по «Уорриорз» Кевина Дюрэнта, заняв второе и третье места по популярности соответственно.
Полностью десятка самых продаваемых маек НБА в этом сезоне выглядит следующим образом:
4. Яннис Антенокумпо («Милуоки Бакс»),
5. Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»),
6. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»),
7. Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс»),
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»),
9. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»),
10. Бен Симмонс («Филадельфия Севенти Сиксерс»).