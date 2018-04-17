Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Хоккей. НХЛ
18.04
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
18.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
18.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Все события
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
18:02 (мск), источник: Р-Спорт

Майки Стефена Карри стали самыми продаваемыми в нынешнем сезоне НБА

Игровые майки разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри стали самым продаваемыми в НБА в период с октября 2017 года по апрель 2018 года, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Источник: AP 2018

Среди самых продаваемых также оказались майки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и партнера Карри по «Уорриорз» Кевина Дюрэнта, заняв второе и третье места по популярности соответственно.

Полностью десятка самых продаваемых маек НБА в этом сезоне выглядит следующим образом:

4. Яннис Антенокумпо («Милуоки Бакс»),

5. Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»),

6. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»),

7. Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс»),

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»),

9. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»),

10. Бен Симмонс («Филадельфия Севенти Сиксерс»).

 Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
Гимнастка, поп-звезда и модель: Дмитрий Тарасов и его женщины
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Объявлен состав сборной России по хоккею на Чешских играх
На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси
Кассы ЧМ-2018 открываются. Билетов еще много
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь