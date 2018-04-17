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08:33 (мск), источник: ТАСС

«Майами» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией», Уэйд набрал 28 очков

ТАСС, 17 апреля. «Филадельфия» на своей площадке уступила «Майами» со счетом 103:113 во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал 36-летний защитник гостей Дуэйн Уэйд, набравший 28 очков и сделавший 7 подборов. У хозяев 24 очка, 9 подборов, 8 передач на счету Бена Симмонса; 23 очка, 9 подборов в активе Дарио Шарича.

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Уэйд переместился на 10-е место по количеству очков в плей-офф в истории, обойдя Ларри Бёрда (3897). Лидирует по этому показателю Леброн Джеймс (6187).

«Филадельфия» прервала серию из 17 побед подряд (с учетом матчей регулярного чемпионата).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в ночь на 20 апреля на паркете «Майами».

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