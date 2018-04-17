«Майами» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией», Уэйд набрал 28 очков

Самым результативным игроком встречи стал 36-летний защитник гостей Дуэйн Уэйд, набравший 28 очков и сделавший 7 подборов. У хозяев 24 очка, 9 подборов, 8 передач на счету Бена Симмонса; 23 очка, 9 подборов в активе Дарио Шарича.

Уэйд переместился на 10-е место по количеству очков в плей-офф в истории, обойдя Ларри Бёрда (3897). Лидирует по этому показателю Леброн Джеймс (6187).

«Филадельфия» прервала серию из 17 побед подряд (с учетом матчей регулярного чемпионата).