Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Финляндия прокомментировала реакцию РФ на ракетный удар в Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Ведущая «Первого канала» Ольга Ушакова стала мамой в третий раз
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стоук Сити
Хоккей. НХЛ
17.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
17.04
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс5
Все события
Эксперт: почему Россия не сбивала ракеты США в Сирии
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото)
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Боярская и Меньшова побывали на вручении театральной премии
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
15Венгер вновь не смог победить в Москве
15:01 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент НБА по России: Продажа Прохоровым акций «Бруклина» стала отличной сделкой

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продажа российским бизнесменом Михаилом Прохоровым 49% акций клуба «Бруклин» стала одной из крупнейших сделок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС заявил вице-президент НБА по России Дэвид Уоттс.

На прошлой неделе пресс-служба «Бруклина» сообщила о завершении сделки по продаже Прохоровым 49% акций клуба, покупателем стал предприниматель Джозеф Цай, сумма сделки не сообщалась. Ранее «Бруклин» был оценен в рекордные для НБА $2,3 млрд. Таким образом, доход Прохорова от продажи может составлять порядка $1,1 млрд.

«Оборачиваясь назад, можно сказать, что это была хорошая инвестиция, учитывая, что Прохоров приобрел “Бруклин”, заплатив около $220 млн, — сказал Уоттс. — Продажа 49% акций сейчас — отличная сделка с точки зрения бизнеса, одна из крупнейших в лиге. Эта сделка показала общую мощь НБА».

По мнению Уоттса, интерес со стороны бизнеса к НБА будет только увеличиваться. «Люди ценят наш бренд, нашу лигу. И инвесторы видят отдачу — никто не будет просто так бросать миллионы долларов на ветер. Поверьте, бизнесмены не дураки», — сказал Уоттс.

Совершенная Прохоровым сделка стала крупнейшей для российских бизнесменов на Западе за последнее время. Уоттс отметил, что в НБА не придают значения национальности владельца клуба. «У “Кливленда” владельцем был китаец, у “Сакраменто” — индус, у “Бруклина” — российский бизнесмен. НБА — глобальная лига, которая не обращает внимания на национальность», — сказал Уоттс.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».

 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото)
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Источник: Ковальчук интересен «Рейнджерс» и еще трем клубам НХЛ
«Полный бред». Демченко ответил на обвинения во вредительстве
Тренер «Трактора» и сборной России войдет в штаб СКА
Спорт-Экспресс
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь