Вице-президент НБА по России: Продажа Прохоровым акций «Бруклина» стала отличной сделкой

На прошлой неделе пресс-служба «Бруклина» сообщила о завершении сделки по продаже Прохоровым 49% акций клуба, покупателем стал предприниматель Джозеф Цай, сумма сделки не сообщалась. Ранее «Бруклин» был оценен в рекордные для НБА $2,3 млрд. Таким образом, доход Прохорова от продажи может составлять порядка $1,1 млрд.

«Оборачиваясь назад, можно сказать, что это была хорошая инвестиция, учитывая, что Прохоров приобрел “Бруклин”, заплатив около $220 млн, — сказал Уоттс. — Продажа 49% акций сейчас — отличная сделка с точки зрения бизнеса, одна из крупнейших в лиге. Эта сделка показала общую мощь НБА».

По мнению Уоттса, интерес со стороны бизнеса к НБА будет только увеличиваться. «Люди ценят наш бренд, нашу лигу. И инвесторы видят отдачу — никто не будет просто так бросать миллионы долларов на ветер. Поверьте, бизнесмены не дураки», — сказал Уоттс.

Совершенная Прохоровым сделка стала крупнейшей для российских бизнесменов на Западе за последнее время. Уоттс отметил, что в НБА не придают значения национальности владельца клуба. «У “Кливленда” владельцем был китаец, у “Сакраменто” — индус, у “Бруклина” — российский бизнесмен. НБА — глобальная лига, которая не обращает внимания на национальность», — сказал Уоттс.