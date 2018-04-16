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14:48 (мск), источник: ТАСС

Прохоров доволен сделкой по продаже 49% акций клуба НБА «Бруклин»

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский бизнесмен Михаил Прохоров доволен сделкой по продаже 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Об этом он заявил ТАСС.

На прошлой неделе пресс-служба «Бруклина» сообщила о завершении сделки по продаже Прохоровым 49% акций клуба, покупателем стал предприниматель Джозеф Цай, сумма сделки не сообщалась. Ранее «Бруклин» был оценен в $2,3 млрд, что является рекордом НБА. Таким образом, доход Прохорова от продажи может составлять порядка $1,1 млрд. Российский бизнесмен сохранил статус владельца клуба, а также будет контролировать коммерческую и спортивную деятельность организации. Однако, согласно условиям сделки, в 2021 году Цай может приобрести дополнительный пакет акций; если это произойдет, он станет полноправным владельцем «Бруклина».

«Я очень рад тому, как в итоге прошла сделка по продаже, — сказал Прохоров. — У меня получилось полноценно продать актив, в то время как я по-прежнему остался владельцем основного пакета акций клуба. Я остаюсь всецело преданным команде и всем сердцем верю в тот путь развития, который мы выбрали».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».

Цай является одним из основателей и действующим вице- президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com.

В текущем сезоне «Бруклин», за который играет единственный российский баскетболист в лиге Тимофей Мозгов, стал 12-м на Востоке по итогам регулярного чемпионата и не смог выйти в плей-офф. В последний раз клуб выходил в плей- офф в сезоне-2014/15, заняв восьмое место в Восточной конференции.

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