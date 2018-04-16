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08:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» одолел «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» нанес поражение «Миннесоте Тимбервулвз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хьюстоне, завершилась со счетом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29) в пользу хозяев. У «Рокетс» Джеймс Харден набрал 44 очка, а Клинт Капела оформил дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов.

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В составе гостей 18 очков записал себе в актив Эндрю Уиггинс.

Также в воскресенье «Оклахома-Сити Тандер» в первом домашнем матче добилась победы над «Ютой Джаз» — 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36). У хозяев Пол Джордж набрал 36 очков, а Расселл Уэстбрук записал на свой счет 29 очков, 13 подборов и 8 передач. У «Джаз» 27 очков и 10 подборов набрал Донован Митчелл.

Вторые матчи в обеих сериях пройдут 18 апреля.

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