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«Индиана» выиграла у «Кливленда» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА
ТАСС, 16 апреля. «Кливленд» на своей площадке уступил «Индиане» со счетом 80:98 в первом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 16 апреля. «Кливленд» на своей площадке уступил «Индиане» со счетом 80:98 в первом матче серии 1/8 финала
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Виктор Оладипо, набравший 32 очка. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс оформил
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Индианы». Следующий матч пройдет 18 апреля также в Кливленде.