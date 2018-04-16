Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Украине поняли, зачем США нанесли удар по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
Ведущая «Первого канала» Ольга Ушакова стала мамой в третий раз
Падение курса: эксперты дали ценный совет россиянам
Ричард Гир женится в третий раз
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд6
Виннипег Джетс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия Флайерз1
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Чемпионский подарок от «Спартака»
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
«Пора сбивать американские самолеты»: реакция россиян на удары
Россия запрещает: ответ на санкции США
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
15Венгер вновь не смог победить в Москве
07:58 (мск), источник: ТАСС

«Индиана» выиграла у «Кливленда» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА

ТАСС, 16 апреля. «Кливленд» на своей площадке уступил «Индиане» со счетом 80:98 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Виктор Оладипо, набравший 32 очка. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (24 очка, 12 передач, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Индианы». Следующий матч пройдет 18 апреля также в Кливленде.

 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
Чемпионский подарок от «Спартака»
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«Вегас» находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли
«Ростов» одержал первую победу при Карпине
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Новости
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь