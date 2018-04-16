«В новом сезоне NBA может вернуться на российское ТВ»

Источник: Известия

Регулярный чемпионат NBA подходит к концу. Перед стартом первого раунда плей-офф турнира «Известия» встретились с топ-менеджером лиги — вице-президентом по России Дэвидом Уоттсом. В ходе беседы функционер рассказал об особенностях продвижения NBA в России, переговорах о трансляциях матчей в РФ, а также оценил лучших игроков и тренеров регулярного чемпионата лиги.

— В чем заключаются особенности продвижения NBA в России?

— В этом сезоне была очень высокая конкуренция в регулярном чемпионате. До последнего игрового дня команды бились за место в плей-офф как в Западной, так и в Восточной конференции. Второй момент — в лиге появилось много новичков, которые проявили себя с самой лучшей стороны и показали выдающуюся статистику. В итоге количество подписчиков в наших соцсетях в России выросло с 60 до 145 тыс. человек. Считаю, это достойный шаг вперед.

Если говорить о негативе — матчи NBA начинаются ночью, в неудобное для российских зрителей время. Конечно, количество покупателей League pass (платная подписка на все матчи NBA) увеличивается, но нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире. Сейчас мы активно работаем над этим моментом. Также задумываемся и о том, чтобы делать хайлайты (нарезки лучших моментов матча) на русском языке.

— Матчи NBA могут появиться на российском федеральном телевидении?

— Мы ведем переговоры с федеральным каналом, чтобы показывать хотя бы один матч в неделю. Поэтому есть надежда, что в сезоне-2018/19 NBA может вернуться на российское телевидение.

— В сезоне-2017/18 вынесенные матчи NBA проходили в Лондоне и Мехико. Возможно ли проведение таких встреч в России?

— Такая возможность рассматривается, но это очень сложный процесс в плане логистики. Нам надо вывезти в другую страну две команды, журналистов и персонал, который занимается организацией матчей. К тому же необходимо составить календарь таким образом, чтобы у команд, которые участвуют в вынесенном матче, была всего одна игра на неделе. Могу с уверенностью сказать, что такой игры не будет в России в следующем году. Возможно, года через два.

— NBA восстановила 10 спортивных объектов в России. Эта программа уже завершена?

— Да, и я считаю, что мы можем гордиться той баскетбольной инфраструктурой, которая появилась в Благовещенске, Нижневартовске, Воронеже, Томске и других городах. Наша новая цель — заняться обучением молодежи, школьников, студентов. Подробности раскрывать не хочу, но не исключено, что послы NBA будут приезжать в Россию с мастер-классами. Возможно, первый такой мастер-класс состоится уже летом 2018 года.

— В прошлом сезоне в NBA играло рекордное количество легионеров — 113 баскетболистов из 41 страны. Это идет на пользу лиге?

— Безусловно. За счет иностранных баскетболистов мы заметно расширяем свою аудиторию. Приведу пример. После того как Кристапс Порзингис стал лидером «Нью-Йорка» и одним из лучших форвардов NBA, все наши показатели в Латвии выросли в два раза. Заметный скачок популярности NBA произошел и в Финляндии — после того как Лаури Маркканен перешел в «Чикаго».

— Вы следите за Единой лигой ВТБ?

— Внимательно слежу за Единой лигой и могу отметить, что с каждым годом конкуренция в ней становится всё выше и выше, заметно возросло количество матчей, судьба которых решается на последних секундах. Конечно, лиге есть куда расти. В первую очередь надо работать над своим брендом. Матчи звезд — это хорошая история, но нужны какие-то еще действия в этом направлении.

— А что вы думаете о Евролиге?

— У них бренд очень развит. Видно, что этому уделяют достаточно много внимания. Качество игры также меня радует. Мы часто сотрудничаем с ними, проводим товарищеские игры во время летней паузы.

— Как вы относитесь к конфликту Евролиги и Международной федерации баскетбола (ФИБА)?

— Я не знаю деталей и подробностей этого конфликта. Мы соблюдаем нейтралитет, поэтому не наше дело — говорить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации.

— Кто, на ваш взгляд, заслуживает звания самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата?

— Я считаю, что приз получит Джеймс Харден. Во многом благодаря его лидерским качествам «Хьюстон» занял первое место в Западной конференции, одержав больше всех побед в сезоне. В качестве «темной лошадки» я бы отметил Дэмиана Лилларда. Никто не ожидал, что «Портленд» войдет в тройку лучших команд Запада. В этом большая заслуга Лилларда.

— Кого можно назвать лучшим новичком?

— С детства болею за «Лейкерс», поэтому если бы мне предложили сделать выбор, то я бы отдал приз Лонзо Боллу. Но если быть объективным, то этот приз заслужил Бен Симмонс, показавший великолепную статистику для первого сезона. Но у и Симмонса есть достойный конкурент — Донован Митчелл из «Юты». Он был выбран только под 13-м номером драфта и откровенно превзошел все ожидания.

— А лучшим тренером?

— Тут много достойных кандидатов. Отмечу четверых: Бретта Брауна («Филадельфия»), Майка Д’Антони («Хьюстон»), Брэда Стивенса («Бостон») и Куина Снайдера («Юта»). В сезоне-2017/18 эти специалисты были на высоте, а их команды добились заметного прогресса.

— Куин Снайдер год работал ассистентом Этторе Мессины в ЦСКА. Этот опыт пошел ему на пользу?

— Безусловно, это большой плюс. Он работал не только в Европе, но и в Д-лиге (Лига развития, официальная младшая лига NBA. — «Известия»). Работая на разных должностях и в разных странах, ты получаешь бесценный опыт. В этом году Куин собрал новую команду и добился с ней очень высокого результата (5-е место в Западной конференции. — «Известия»).

— Как вы думаете, почему «Бруклин» в очередной раз не смог даже приблизиться к зоне плей-офф на Востоке?

— После приобретения клуба Михаилом Прохоровым они выбрали новую стратегию, пригласив в команду опытных игроков и суперзвезд, но это не сработало. Сейчас они начинают строить команду с нуля, и я надеюсь, из года в год «Бруклин» будет прогрессировать.

— Почему этот сезон вновь оказался не самым удачным для Тимофея Мозгова? Чего ему не хватает?

— Талант у него есть, и он это доказал, когда набрал 28 очков в одном матче финальной серии или сделал 29 подборов в игре регулярного чемпионата. Почему у него не получилось в этом году, я не знаю. Тут масса причин, о которых лучше всего расскажет сам игрок.

— Какие главные проблемы сейчас стоят перед NBA?

— Первая — это вариант прихода молодого игрока в лигу. Мы думаем над тем, чтобы обязать баскетболиста перед выставлением своей кандидатуры на драфт отыграть как минимум один год в NCAA или Европе. Вторая — недовольство игроков качеством судейства. По мнению баскетболистов, арбитры не всегда соответствуют уровню игроков NBA. Для решения этой проблемы мы создали специальный комитет, свели профсоюз игроков с профсоюзом арбитров для открытого диалога. Это два момента, над которыми мы сейчас активно работаем.

— Смена главного тренера сборной США может отразиться на команде?

— Не думаю, что будут какие-то изменения. Майк Кшишевски и сменивший его Грегг Попович — легенды тренерского цеха США, оба выиграли очень много трофеев. Кшишевски — на уровне NCAA, Попович — на уровне NBA. Оба пользуются огромным уважением руководства и игроков. Поэтому я не беспокоюсь за сборную.