«Бостон» в овертайме победил «Милуоки» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА

За 0,6 секунды до конца четвертой четверти легкий форвард гостей Крис Миддлтон забросил трехочковый бросок и перевел игру в овертайм.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Яннис Адетокумбо, оформивший дабл-дабл (35 очков + 13 подборов) и добавивший к этому семь результативных передач и три перехвата. Миддлтон набрал 31 очко, сделал восемь подборов, шесть передач, два перехвата, один блок-шот, а также попал пять из семи трехочковых бросков. Центровой «Милуоки» Джон Хенсон набрал семь очков, а также сделал шесть блок-шотов.

В составе «Бостона» дабл-дабл сделали центровой Эл Хорфорд (24 очка и 12 подборов) и легкий форвард Джейсон Тейтум (19 очков и 10 подборов), разыгрывающий хозяев Терри Розье набрал 23 очка, добавив к этому четыре подбора, три передачи и один перехват. На счету атакующего защитника Джейлена Брауна 20 очков, по четыре подбора и передачи, а также по одному перехвату и блок-шоту.

«Бостон» одержал шестую победу в шести последних домашних матчах в плей-офф НБА на своей площадке.