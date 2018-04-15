«Бостон» в овертайме победил «Милуоки» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА
ТАСС, 15 апреля. «Бостон» на своей площадке в овертайме одержал победу над «Милуоки» со счетом 113:107 в первом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 15 апреля. «Бостон» на своей площадке в овертайме одержал победу над «Милуоки» со счетом 113:107 в первом матче серии 1/8 финала
За 0,6 секунды до конца четвертой четверти легкий форвард гостей Крис Миддлтон забросил трехочковый бросок и перевел игру в овертайм.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Яннис Адетокумбо, оформивший
В составе «Бостона»
«Бостон» одержал шестую победу в шести последних домашних матчах в
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 17 апреля в Бостоне.