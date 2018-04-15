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10:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Торонто» и «Филадельфия» стартовали с побед в первом раунде плей-офф НБА

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. «Торонто Рэпторс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» одержали победы над «Вашингтон Уизардз» и «Майами Хит» соответственно в первых матчах серий первого раунда плей-офф.

Источник: AP 2018

«Торонто» на своем паркете обыграл «Вашингтон» со счетом 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21). Лидером по результативности в составе победителей стал Серж Ибака, набравший 23 очка и сделавший 12 подборов. У «волшебников» Джон Уолл набрал 23 очка и 15 передач, а Маркифф Моррис — 22 очка и 11 подборов.

«Филадельфия» также на родном паркете разгромила «Майами» со счетом 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25). Джей Джей Редик принес хозяевам 28 очков, а Бен Симмонс остановился в шаге от трипл-дабла, записав себе в актив 17 очков, 14 передач и 9 подборов. У «Хит» 26 очков набрал Келли Олиник.

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