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01:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый пошёл. «Уорриорз» не заметили «Спёрс»

«Уорриорз» уверенно одолели «Спёрс» в первом матче серии, Керр переиграл Поповича.

В Национальной баскетбольной ассоциации стартовали матчи на вылет и, значит, всех любителей этой чудесной игры нужно поздравить с началом уже настоящих баталий. По итогам регулярного чемпионата образовалось сразу несколько интереснейших пар, и особое внимание следует уделить сражению прошлогодних финалистов Западной конференции.

«Уорриорз» и «Спёрс» подошли к плей-офф с повреждениями ведущих игроков, но, если без Карри в распоряжении у Керра три исполнителя уровня Матча звёзд, то из-за бесконечной травмы Леонарда состав Поповича состоит из Олдрирджа и группы пусть и талантливых, но — ролевиков. В превью к битве Чонси Биллапс акцентировал внимание на действиях «Спёрс» в обороне, стремящихся перекрывать собственную «краску» и провоцировать у соперников изоляции и не подготовленные броски из-за дуги. Но в первой половине идея провалилась.

Стартовая пятёрка гостей ничем не удивила, зато Керр выставил на паркет состав без номинального разыгрывающего. Формально позицию основного плеймейкера занял Игудала, продемонстрировав желание «Голден Стэйт» довериться опыту. Первые минуты встречи превратились в дуэль между Дюрантом и Олдриджем, в которой Кевин преуспел не только в наборе очков, но и в раздаче передач. Двоечки КейДи с МакГи были эффективны, и Джавейл, почувствовав кураж, поразил кольцо несколько раз, не забывая о подборах и качественной защите.

«Сан-Антонио» много суетились и допускали невынужденные потери. В некоторых атаках гостям явно не хватало движения мяча, чем умело пользовались «Уорриорз», демонстрируя оборону уровня плей-офф. Постепенно остальные баскетболисты хозяев проснулись и, ощущая сумасшедшую поддержку фанатов, создали небольшое преимущество. Попович отреагировал ранними заменами, выпустив Джинобили — аргентинский ветеран подставился под Дюранта, великолепно отбился против Дрэймонда Грина и даже отгрузил трёшку, но Макги не позволял Олдрирджу ничего, и разница сохранялась.

Под конец первой четверти, за исключением Дюранта, на площадке действовали уже вторые составы, «Уорриорз» наращивали преимущество. Кевин реализовал пять из шести с игры, добавив по четыре передачи и подбора, а у «Спёрс» единственный светлым пятном оставался нестареющий аргентинец, отправивший баззер-битер из-за дуги.

Стартовый отрезок завершился со счётом 28:17, намекая на слишком предсказуемое нападение «Сан-Антонио». На оба вопроса от журналистки в перерыве Попович ответил в любимом стиле: «Мы должны играть лучше».

Вторая 12-минутка началась с мини-рывка резервистов гостей, среди которых выделялся Руди Гэй. Однако наличие на паркете у «Уорриорз» Грина и Томпсона позволило спокойно ответить и провести несколько качественных владений, разрывая оборону соперника на любой вкус. Скамейка техасцев старалась, но позволяла набирать оппонентам лёгкие очки, а с «Голден Стэйт» необходимо действовать гораздо жёстче и напористее. И всё же усилия запасных «Спёрс» не прошли даром и смогли зарядить энергией остальных.

Вернувшись на паркет, Олдридж стал действовать увереннее, и эта уверенность передалась остальным. Игровой рисунок стал более тягучим, это излюбленная среда для любого состава Поповича. Команды достаточно быстро выбрали лимит командных замечаний, но шквала штрафных зрители избежали. Стив Керр выбрал Миллза мишенью в оборонительных построениях «Спёрс», и любой игрок «Уорриорз», остававшийся наедине с австралийским малышом, стремился использовать преимущество в габаритах для дальнейшего развития атаки. При первой же возможности хозяева взвинчивали темп и наказывали соперника за малейшую оплошность, а огрехов в исполнении «Сан-Антонио» было предостаточно.

За последние 6:19 перед перерывом гости сподобились лишь на один точный бросок с игры и стали проигрывать уже 16 очков. «Уорриорз» попадали в районе 60% своих попыток в то время, как «Спёрс» забивали примерно каждую третью и держались исключительно на бомбах из-за дуги. К тому же Ламаркус нахватал персональных замечаний и присел на скамейку. «Голден Стэйт» провели на высоком уровне стартовые четверти, а без Леонарда закрыть Дюранта не представлялось возможным.

Третья четверть началась в напряжённой борьбе: «Спёрс» отправили в цель четыре броска, но хозяева продолжали гнуть свою линию, а потом ещё и судьи вывели из себя Поповича, приняв несколько спорных решений подряд в одну сторону. Клэй Томпсон поливал из любой точки площадки, затрачивая минимум касаний для совершения точного броска, а МакГи продолжал перекрывать небо Олдрирджу. «Сан-Антонио» быстро выбрали лимит командных фолов, но небольшая надежда появилась, когда Джавейл получил четвёртое замечание.

Ламаркус стал чувствовать себя свободнее, но настолько привык к жесточайшей опеке, что не всегда принимал правильные решения. В середине третьей 12-минутки игроки обеих команд продемонстрировали фантастическую жажду борьбы, совершив за короткий отрезок пару классических перехватов и сражений за мяч на полу. В одном из эпизодов Дрэймонд Грин с показательной лёгкостью выбил мяч на владении у Олдриджа, и после серии взаимных ошибок Томпсон закинул фирменную трёшку с получения, доведя разрыв до «+19», тайм-аут гостей.

Под занавес третьего игрового отрезка мазать стал даже Джинобили, а Попович выпустил Бертранса и Уайта. Казалось, что Грег уже вывешивает белый флаг и мысленно готовится к следующей встрече, ведь перед заключительной 12-минуткой «Уорриорз» оторвались уже на 23 очка, и предпосылок для перелома не было видно. Отметим, что «Голден Стэйт» солидно отсекали соперников в борьбе за отскоки и позволили взять на своём щите к началу четвёртой четверти лишь несколько подборов.

Томпсон получил привычный технический, но ответил на это ещё одной бомбой. Преображение «Уорриорз» на фоне безвольных действий в регулярном чемпионате подтвердило теорию о нехватке мотивации и банальном доигрывании оставшихся матчей. В плей-офф мы снова наблюдаем мощнейший коллектив, сочетающий элитную оборону с разнообразным нападением, помноженным на талант отдельных исполнителей. Клэй продолжил терзать защитные построения «Спёрс», заставив табло зафиксировать красивый счет 100:75.

Стив Керр намёк понял и позволил выйти на паркет даже Нику Янгу. Свэги Пи сразу же попал из угла, и стало ясно, что оставшиеся минуты превратились в формальность — резервисты спокойно доигрывали встречу. Олдридж в последней четверти так и не появился, Попович разумно решил поберечь силы своего лидера. Дюрант и Дрэймонд Грин при желании могли оформлять по трипл-даблу каждый, ведь дуэт форвардов суммарно выдал 36+16+18, а Томпсон реализовал свыше 80% бросков с игры, набрав 27 очков при всего лишь 13 попытка, божественная эффективность.

Первый раунд противостояния «Уорриорз» выиграли без вопросов, и тренерскому штабу «Спёрс» предстоит огромная работа над ошибками. Победа далась «Голден Стэйт» так легко, что Керру даже не пришлось задействовать Пачулию для выведения лидера оппонентов из игры. Поповичу необходимо срочно активизировать нападение и постараться максимально усложнить жизнь Дюранту и Томпсону. А пока — 113:92 и 1:0 в серии.

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