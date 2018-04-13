Вадеева и Мусина выбраны на драфте женской НБА

Источник: РИА "Новости"

19-летнюю Вадееву под 11-м номером выбрал «Лос-Анджелес Спаркс». Этот клуб является трехкратным чемпионом (2001, 2002 и 2016), а в прошлом сезоне в финальной серии уступил «Миннесоте Линкс».

20-летняя Мусина оказалась в «Финикс Меркури», который выбрал ее под 21-м номером. Этот клуб тоже трижды становился чемпионом (2007, 2009 и 2014).

Напомним, что в нынешнем сезоне Вадеева выступает за курское «Динамо», а Мусина — за УГМК.