Вадеева и Мусина выбраны на драфте женской НБА
Состоялся драфт женской НБА, на который свои кандидатуры выставляли игроки сборной России Мария Вадеева и Раиса Мусина, информирует официальный сайт РФБ.
Состоялся драфт женской НБА, на который свои кандидатуры выставляли игроки сборной России Мария Вадеева и Раиса Мусина, информирует официальный сайт РФБ.
19-летнюю Вадееву под 11-м номером выбрал «Лос-Анджелес Спаркс». Этот клуб является трехкратным чемпионом (2001, 2002 и 2016), а в прошлом сезоне в финальной серии уступил «Миннесоте Линкс».
20-летняя Мусина оказалась в «Финикс Меркури», который выбрал ее под 21-м номером. Этот клуб тоже трижды становился чемпионом (2007, 2009 и 2014).
Во многом благодаря им в прошлом году женская сборная России U19 стала чемпионом мира, обыграв в финале команду США. Обе россиянки попали в символическую пятерку турнира, Мусина стала самым результативным игроком финала (33 очка), а Вадеева получила титул MVP чемпионата.