Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин»

Источник: ИТАР-ТАСС

Покупателем акций стал предприниматель Джозеф Цай. Сделка уже получила одобрение руководства НБА. Сумма, за которую Цай приобрел пакет акций, не сообщается. Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит $2,3 млрд.

Отмечается, что Прохоров на время сохранит статус владельца команды, а также будет контролировать коммерческую и спортивную деятельность клуба. Однако, согласно условиям сделки, в 2021 году Цай может приобрести дополнительный пакет акций. Если это произойдет, он станет полноправным владельцем «Бруклина». Также сообщается, что Прохоров не продал домашнюю арену клуба Barclays Center.

«Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба, — сказал Прохоров. — Я приветствую Цая в нашей организации и с нетерпением жду долгосрочного сотрудничества с ним». «Будучи любителем спорта, я горд, что отныне являюсь частью «Бруклина», — сказал Цай. — Я ранее жил в Нью-Йорке, этот город особо близок мне, мне импонируют взгляды Прохорова, я надеюсь, что смогу помочь в популяризации НБА и «Бруклина».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. По итогам завершившейся в четверг «регулярки» сезона-2017/18 «Бруклин», за который играет единственный российский баскетболист в лиге Тимофей Мозгов, стал 12-м на Востоке и не смог выйти в плей-офф. В последний раз клуб выходил в плей-офф в сезоне-2014/15, заняв в регулярном чемпионате восьмое место в Восточной конференции.