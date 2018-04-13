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02:00 (мск), источник: ТАСС

Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин»

ТАСС, 13 апреля. Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Покупателем акций стал предприниматель Джозеф Цай. Сделка уже получила одобрение руководства НБА. Сумма, за которую Цай приобрел пакет акций, не сообщается. Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит $2,3 млрд.

Отмечается, что Прохоров на время сохранит статус владельца команды, а также будет контролировать коммерческую и спортивную деятельность клуба. Однако, согласно условиям сделки, в 2021 году Цай может приобрести дополнительный пакет акций. Если это произойдет, он станет полноправным владельцем «Бруклина». Также сообщается, что Прохоров не продал домашнюю арену клуба Barclays Center.

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«Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба, — сказал Прохоров. — Я приветствую Цая в нашей организации и с нетерпением жду долгосрочного сотрудничества с ним». «Будучи любителем спорта, я горд, что отныне являюсь частью «Бруклина», — сказал Цай. — Я ранее жил в Нью-Йорке, этот город особо близок мне, мне импонируют взгляды Прохорова, я надеюсь, что смогу помочь в популяризации НБА и «Бруклина».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. По итогам завершившейся в четверг «регулярки» сезона-2017/18 «Бруклин», за который играет единственный российский баскетболист в лиге Тимофей Мозгов, стал 12-м на Востоке и не смог выйти в плей-офф. В последний раз клуб выходил в плей-офф в сезоне-2014/15, заняв в регулярном чемпионате восьмое место в Восточной конференции.

Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдингуправляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com.

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