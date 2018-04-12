Клуб НБА «Нью-Йорк» подтвердил увольнение Хорнасека с поста главного тренера

Ранее об этом сообщалось в СМИ.

«Джефф — настоящий профессионал, который неустанно трудился на благо клуба в течение последних двух сезонов. Мы искренне ценим его усилия и значительный вклад в команду и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении президента «Никс» Стива Миллса и генерального менеджера клуба Скотта Перри.

По информации СМИ, среди кандидатов на пост главного тренера «Нью-Йорка» фигурирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт, а также Дэвид Фицдэйл и Марк Джексон, возглавлявшие ранее «Мемфис» и «Голден Стэйт» соответственно.