Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:05
ЦСКА
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:05
Спортинг
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Лацио
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз0
Все события
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
16:02 (мск), источник: Р-Спорт

Клуб НБА «Нью-Йорк» подтвердил увольнение Хорнасека с поста главного тренера

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» уволил главного тренера Джеффа Хорнасека и его ассистента Курта Рамбиса, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее об этом сообщалось в СМИ.

«Джефф — настоящий профессионал, который неустанно трудился на благо клуба в течение последних двух сезонов. Мы искренне ценим его усилия и значительный вклад в команду и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении президента «Никс» Стива Миллса и генерального менеджера клуба Скотта Перри.

По информации СМИ, среди кандидатов на пост главного тренера «Нью-Йорка» фигурирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт, а также Дэвид Фицдэйл и Марк Джексон, возглавлявшие ранее «Мемфис» и «Голден Стэйт» соответственно.

Хорнасек возглавлял «Никс» с лета 2016 года. Под его руководством «Нью-Йорк» дважды не сумел попасть в плей-офф. По итогам завершившегося в среду регулярного чемпионата НБА «Никс» с 29 победами в 82 матчах заняли 11-е место в Восточной конференции.

 Записки сумасшедшего: Родченков дошел до российского биатлона
Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска
Новый главный тренер СКА и сборной РФ. Как играют его команды
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР
Рамос нарушил регламент и может пропустить первый полуфинал ЛЧ
Знарок не везёт РФ на ЧМ. Почему замена на Воробьёва — это верно
Скандал в биатлоне: Бессеберг сдал пост
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь