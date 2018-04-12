Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Харден стал самым результативным игроком сезона, Уэстбрук — лучший по передачам
Стали известны лидеры в основных статистических показателях по итогам регулярного чемпионата.
Стали известны лидеры в основных статистических показателях по итогам регулярного чемпионата.
Самым результативным игроком стал защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден с показателем 30,4 очка в среднем за игру. Стоит отметить, что по суммарному количеству очков лидером оказался форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (2251), который провёл на 10 матчей больше, у Хардена — 2191.
Лучшим по подборам стал центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд (16,0). Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук занял первое место по количеству результативных передач (10,3).
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