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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Харден стал самым результативным игроком сезона, Уэстбрук — лучший по передачам

Стали известны лидеры в основных статистических показателях по итогам регулярного чемпионата.

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком стал защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден с показателем 30,4 очка в среднем за игру. Стоит отметить, что по суммарному количеству очков лидером оказался форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (2251), который провёл на 10 матчей больше, у Хардена — 2191.

Лучшим по подборам стал центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд (16,0). Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук занял первое место по количеству результативных передач (10,3).

Больше всех блок-шотов совершал лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис (2,6), а перехватов — защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо (2,4).

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