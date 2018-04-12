Харден стал самым результативным игроком сезона, Уэстбрук — лучший по передачам

Самым результативным игроком стал защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден с показателем 30,4 очка в среднем за игру. Стоит отметить, что по суммарному количеству очков лидером оказался форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (2251), который провёл на 10 матчей больше, у Хардена — 2191.