«Хьюстон» выиграл регулярный чемпионат НБА и вступил в борьбу за чемпионство

Еще в начале сезона высказывались предположения о том, что в Западной конференции — кузнице лучших кадров лиги последнего времени — появился новый претендент на титул. Причин для этого несколько: руководству «Хьюстона» удалось сохранить костяк и не разрушить командную «химию» ненужными обменами, лидер техасцев и один из лучших снайперов лиги Джеймс Харден выходит на пик своих физических возможностей и по решению тренерского штаба все больше и больше внимания уделяет розыгрышу мяча и взаимодействию с партнерами. Кроме того, «Хьюстон» является одной из нескольких команд из числа лидеров своих конференций, находящихся в активной стадии развития и все еще не упершихся в свой «потолок». Чего не скажешь, к примеру, о «Кливленде», «Сан-Антонио» и даже о «Голден Стэйт».

Но главная причина резкого взлета «Рокетс» в текущем сезоне ковалась в офисе генерального менеджера техасцев Дэрила Мори. В межсезонье «Хьюстон» всколыхнул трансферный рынок НБА, совершив самый громкий обмен последних лет: «Рокетс» выменяли у «Клипперс» разыгрывающего Криса Пола — в прошлом безоговорочного лидера и без того перенасыщенной звездами сборной США и будущего члена Зала славы. В обратном направлении «Хьюстон» отправил ряд активов, самыми ценными из которых были талантливый игрок обороны Патрик Беверли и прекрасный снайпер Лу Уильямс, который впоследствии принесет «Клипперс» немало пользы, но как только об обмене было объявлено официально, было понятно, что Мори провернул, возможно, самую грандиозную сделку в своей менеджерской карьере.

Главный тренер техасской команды Майк Д’Антони получил в свои руки выдающийся материал, из которого еще предстояло слепить что-то стоящее. И у него все получилось. Пол помог сделать остальных игроков команды лучше, подтянул уровень обороны «Рокетс», систематизировал атаку клуба и помог составить баланс между трехочковыми, бросками со средней дистанции и из-под кольца, а уж сколько моментов для открытых бросков с дистанции удалось создать «Хьюстону» после его скоростного дриблинга и изящных передач — сосчитать не удастся. Как итог: «Рокетс» побили свой же рекорд по числу реализованных трехочковых за сезон, впервые за 50 лет существования команды одержали победу в регулярном чемпионате, а лидер клуба Харден — основной кандидат на звание самого ценного игрока по итогам регулярного чемпионата.

Эпидемия травм

Значительный отпечаток на регулярном чемпионате текущего сезона оставили травмы. А если точнее — беспрецедентное обилие травм, объяснения которым нет. Если брать ведущих игроков команд, то до конца сезона не смогли доиграть Гордон Хэйворд (получил перелом лодыжки в первом же матче за «Бостон»), один из лучших оборонительных игроков лиги Эвери Брэдли из «Клипперс» (повреждение бедра и мышц живота), центровой «Нью-Орлеана» Демаркус Казинс, входящий в десятку самых результативных игроков НБА в текущем сезоне (разрыв ахиллова сухожилия), Кайри Ирвинг (не поможет «Бостону» в плей-офф из-за удаления болтов из колена), разыгрывающий «Бруклина» Джереми Лин (разрыв подколенного сухожилия), тяжелый форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис (разрыв крестообразной связки колена) и легкий форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард (травма четырехглавой мышцы бедра).

Также на различный срок из-за повреждений выбывали Джон Уолл (травма колена), Д’Анджело Расселл (операция на колене), Лонзо Болл (различные повреждения), Маркелл Фульц (травма плеча), Айзея Томас (травма бедра), Джоэл Эмбиид (травма глаза), Руди Гобер (травмы коленей), Джабари Паркер (разрыв крестообразной связки колена) и практически вся стартовая пятерка «Голден Стэйт».

Официального объяснения такого количества травм нет. Вполне вероятно, что причиной этому стало ограничение НБА на отдых в ходе регулярного чемпионата. Ранее клубы давали своим лидерам передохнуть в матчах «регулярки», чтобы подойти в лучшей форме к более важным встречам, однако с недавних пор лига начала принимать меры в отношении этого, из-за чего клубы стали более активно задействовать игроков. Что в свою очередь не может не сказаться на их здоровье.

Команды Востока практически не уступают по звездности

Проблема консолидирования звездных игроков в клубах одной конференции существовала в лиге едва ли не с момента ее создания. И вот уже лет 20 в НБА существует значительный перекос в плане звездности игроков команд в сторону Западной конференции. В течение этого времени знамя борьбы Востока с Западом практически в одиночку нес Леброн Джеймс (в «Кливленде» и «Майами»), однако даже ему не удавалось коренным образом переломить ситуацию.

С недавних пор обстановка начала потихоньку стабилизироваться. Немалую роль в этом сыграл «Бостон», руководство которого строит команду — будущего чемпиона и делает звезд из воздуха. Удачная работа менеджмента лиги на рынке обменов в прошлое межсезонье принесла «Бостону» звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга и универсального форварда Гордона Хэйворда в дополнение к центровому Элу Хорфорду — тройка игроков, от которых не откажется практически ни одна команда на Западе.

Примечательным примером в этом плане является «Филадельфия» — команда, которая еще совсем недавно ассоциировалась исключительно с неудачами и самыми невообразимыми антирекордами по числу поражений подряд. Однако все это было не просто так, а ради благой цели. Предыдущий генеральный менеджер клуба Сэм Хинки провозгласил идею построения команды, которая получила шутливое название «Процесс» — во главе угла ставился проигрыш как можно большего количества матчей с целью занять наиболее низкое место по итогам регулярного чемпионата для получения повышенного шанса выбирать игроков на драфте новичков в следующем сезоне под первым номером.

Первым и основным на текущий момент детищем «Процесса» стал центровой Джоэл Эмбиид, который умеет на площадке практически все, но при этом слишком часто травмируется. Вторым в этом списке стал тяжелый форвард Бен Симмонс, который в текущем сезоне действует на позиции разыгрывающего и делает это безупречно. Пока не удается оценить баскетбольный талант первого номера прошлогоднего драфта разыгрывающего Маркелла Фульца — причиной тому также являются травмы. Но результат «Процесса» налицо: «Филадельфия» вышла в плей-офф с третьего места на Востоке, а игроки команды входят в число лучших на своих позициях в лиге.

Битва за звание лучшего новичка сезона

Перед стартом сезона прогнозировалось, что звание лучшего новичка по итогам регулярного чемпионата будет оспариваться тройкой разыгрывающих: Фульцем, вторым номером драфта Лонзо Боллом, выбранным «Лейкерс» и ставшим в итоге едва ли не основным ньюсмейкером сезона по части скандальных историй и неудач на баскетбольной площадке, и Симмонсом. Формально австралийский защитник не является новичком — его «Филадельфия» выбрала под первым номером на драфте 2016 года, однако свой первый профессиональный сезон он пропустил целиком из-за перелома лодыжки и первый матч в НБА сыграл уже в сезоне-2017/18. Поэтому по правилам организации он наравне с настоящими «первогодками» может претендовать на это звание.

Однако сразу в состязании новичков что-то пошло не так: Болл обнажил ряд пробелов в своей игре, среди которых кошмарный бросок (в первой половине сезона процент попаданий разыгрывающего «Лейкерс» с игры колебался в районе отметки 30%), не позволяющий претендовать на почетное звание, Фульц практически весь сезон пропустил из- за повреждения. Это привело к тому, что в числе основных претендентов в первой половине регулярного чемпионата назывался тяжелый форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, выбранный на драфте под 27-м номером. Кузма являлся одним из самых результативных игроков «Лейкерс», выполнял огромный объем работы на обеих сторонах площадки, но затем в его игре наступил спад, в то время как два других претендента продолжали удивлять болельщиков.

Первый из них — Симмонс. Перед началом сезона австралиец, который заявлялся на драфт как тяжелый форвард, объявил о смене амплуа на разыгрывающего. Еще во время его игры в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) эксперты отмечали отличное видение Симмонсом площадки и умение найти передачей партнера, поэтому данное решение не вызывало вопросов.

Симмонс начал демонстрировать высочайший уровень игры с первых матчей. Высокий уровень обороны, выдающийся баскетбольный интеллект и атлетизм, за который австралийца уже сравнивают с Джеймсом, — все это позволяло ему не только помогать «Филадельфии» подниматься все выше и выше в турнирной таблице, но и демонстрировать потрясающие индивидуальные статистические показатели. Его средние показатели за игру составили 15,9 очка, 8,2 передачи и 8,2 подбора, на его счету 12 трипл-даблов.

Вторым претендентом неожиданно для большинства болельщиков стал атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, выбранный под 13-м номером на драфте-2017. В среднем в текущем сезоне он набирал 20,5 очка за матч, а также делал по 3,7 подбора и передачи, он не так много времени проводит в организации игры команды, однако его снайперские навыки не раз приносили «Юте» победы и сделали его одним из лидеров клуба. Церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона состоится летом текущего года. И до сих пор неясно, кто же станет обладателем звания.

Очередной трипл-дабл-рекорд Уэстбрука

Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук не перестает удивлять. Годом ранее он установил рекорд по числу трипл- даблов за один сезон, превзойдя достижение знаменитого в прошлом разыгрывающего «Сакраменто» (предыдущее название — «Цинциннати Роялз») и «Милуоки» Оскара Робертсона (41). Он же ранее являлся единственным игроком в истории лиги, кому удавалось закончить сезон с двузначными цифрами в трех статистических категориях, однако в прошлом году Уэстбрук сравнялся с ним по этому показателю.

В ночь на четверг «Оклахома» проводила заключительный матч регулярного чемпионата с «Мемфисом». Уэстбруку необходимо было набрать 16 подборов, чтобы обеспечить себе второй подряд сезон с трипл-даблом в среднем, в итоге он сделал 20 подборов. Он стал первым игроком в истории НБА, кому удалось завершить два сезона с двузначными показателями по трем статистическим пунктам, его статистика по итогам «регулярки» составила 25,4 очка, 10,1 подбора и 10,3 передачи в среднем за игру.

Однако к рекорду Уэстбрука следует относиться с осторожностью. Несмотря на невероятные индивидуальные показатели американского разыгрывающего, «Оклахома», как и в прошлом сезоне, не смогла пробиться в тройку лучших команд на Западе даже при наличии легкого форварда Пола Джорджа и одного из самых результативных игроков лиги последних 10 лет тяжелого форварда Кармело Энтони. Уэстбрук зачастую уделяет много внимания своей статистике, а не командной игре, из-за чего страдают результаты клуба. Тем не менее, команда улучшила свое положение в Западной конференции по сравнению с прошлым сезоном, закончив регулярный чемпионат на четвертой строчке, тогда как в прошлом году «Оклахома» стала шестой.