Определились все участники и пары первого раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Стали известны все участники и пары первого раунда
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Стали известны все участники и пары первого раунда
В среду прошел заключительный игровой день регулярного чемпионата НБА. Последним участником
Полностью список пар первого раунда
Восточная конференция
«Торонто» (1-е место в конференции по итогам «регулярки») — «Вашингтон» (8),
«Бостон» (2) — «Милуоки» (7),
«Филадельфия» (3) — «Майами» (6),
«Кливленд» (4) — «Индиана» (5).
Западная конференция
«Хьюстон» (1) — «Миннесота» (8),
«Голден Стэйт» (2) — «Сан-Антонио» (7),
«Портленд» (3) — «Нью-Орлеан» (6),
«Оклахома-Сити» (4) — «Юта» (5).