Определились все участники и пары первого раунда плей-офф НБА

В среду прошел заключительный игровой день регулярного чемпионата НБА. Последним участником плей-офф стала «Миннесота Тимбервулвс», которая в овертайме победила «Денвер Наггетс» (112:106) и опередила команду из Колорадо в борьбе за восьмое место в Западной конференции, дающее право сыграть в матчах на вылет.