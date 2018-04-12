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09:03 (мск), источник: Р-Спорт

Определились все участники и пары первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Стали известны все участники и пары первого раунда плей-офф НБА.

Источник: AP 2018

В среду прошел заключительный игровой день регулярного чемпионата НБА. Последним участником плей-офф стала «Миннесота Тимбервулвс», которая в овертайме победила «Денвер Наггетс» (112:106) и опередила команду из Колорадо в борьбе за восьмое место в Западной конференции, дающее право сыграть в матчах на вылет.

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Полностью список пар первого раунда плей-офф НБА выглядит следующим образом:

Восточная конференция

«Торонто» (1-е место в конференции по итогам «регулярки») — «Вашингтон» (8),

«Бостон» (2) — «Милуоки» (7),

«Филадельфия» (3) — «Майами» (6),

«Кливленд» (4) — «Индиана» (5).

Западная конференция

«Хьюстон» (1) — «Миннесота» (8),

«Голден Стэйт» (2) — «Сан-Антонио» (7),

«Портленд» (3) — «Нью-Орлеан» (6),

«Оклахома-Сити» (4) — «Юта» (5).

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