«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф НБА

Встреча, прошедшая в среду в Миннеаполисе, завершилась со счетом 112:106 (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5) в пользу «Тимбервулвс». В составе победителей 31 очко набрал Джимми Батлер, Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл — 26 очков и 14 подборов. У «Денвера» 35 очков и 10 подборов записал на свой счет Никола Йокич.