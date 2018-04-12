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09:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф НБА

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвс» в овертайме обыграла «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА и завоевала последнюю путевку в плей-офф.

Встреча, прошедшая в среду в Миннеаполисе, завершилась со счетом 112:106 (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5) в пользу «Тимбервулвс». В составе победителей 31 очко набрал Джимми Батлер, Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл — 26 очков и 14 подборов. У «Денвера» 35 очков и 10 подборов записал на свой счет Никола Йокич.

«Миннесота» (47 побед) по итогам регулярного чемпионата заняла восьмое место в Западной конференции и пробилась в плей-офф, «Денвер» (46) стал девятым и не сыграет в матчах на вылет.

В других встречах зафиксированы следующие результаты:

«Бостон» — «Бруклин» — 110:97,

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 98:110,

«Майами» — «Торонто» — 116:109 (после овертайма),

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 122:98,

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 137:123,

«Орландо» — «Вашингтон» — 101:92,

«Филадельфия» — «Милуоки» — 130:95,

«Чикаго» — «Детройт» — 87:119.

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