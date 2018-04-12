«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф НБА
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвс» в овертайме обыграла «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА и завоевала последнюю путевку в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвс» в овертайме обыграла «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА и завоевала последнюю путевку в
Встреча, прошедшая в среду в Миннеаполисе, завершилась со счетом 112:106 (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5) в пользу «Тимбервулвс». В составе победителей 31 очко набрал Джимми Батлер,
«Миннесота» (47 побед) по итогам регулярного чемпионата заняла восьмое место в Западной конференции и пробилась в
В других встречах зафиксированы следующие результаты:
«Бостон» — «Бруклин» — 110:97,
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 98:110,
«Майами» — «Торонто» — 116:109 (после овертайма),
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 122:98,
«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 137:123,
«Орландо» — «Вашингтон» — 101:92,
«Филадельфия» — «Милуоки» — 130:95,
«Чикаго» — «Детройт» — 87:119.