«Филадельфия» обыграла «Атланту», одержав 15-ю победу подряд

Игра, прошедшая во вторник в Атланте, завершилась победой гостей со счетом 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). В составе «Филадельфии» на паркете выделялись Джей Джей Редик (28 очков, 4 подбора, 5 передач) и Эрсан Ильясова (26 очков, 8 подборов), Бен Симмонс сделал дабл-дабл (14 очков, 10 подборов). У «Атланты» самым результативным стал Торин Принс (27 очков, 4 подбора, 6 передач).