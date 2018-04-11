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08:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Филадельфия» обыграла «Атланту», одержав 15-ю победу подряд

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» на выезде обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая во вторник в Атланте, завершилась победой гостей со счетом 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). В составе «Филадельфии» на паркете выделялись Джей Джей Редик (28 очков, 4 подбора, 5 передач) и Эрсан Ильясова (26 очков, 8 подборов), Бен Симмонс сделал дабл-дабл (14 очков, 10 подборов). У «Атланты» самым результативным стал Торин Принс (27 очков, 4 подбора, 6 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Выиграв у «Атланты», «Филадельфия» установила клубный рекорд по продолжительности победной серии — 15 матчей.

Результаты других матчей игрового дня:

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 93:119,

«Вашингтон Уизардз» — «Бостон Селтикс» — 113:101,

«Даллас Мэверикс» — «Финикс Санз» — 97:124,

«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:79.

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