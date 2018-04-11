«Филадельфия» обыграла «Атланту», одержав 15-ю победу подряд
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» на выезде обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии Севенти Сиксерс» на выезде обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая во вторник в Атланте, завершилась победой гостей со счетом 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). В составе «Филадельфии» на паркете выделялись Джей Джей Редик (28 очков, 4 подбора, 5 передач) и Эрсан Ильясова (26 очков, 8 подборов), Бен Симмонс сделал
Выиграв у «Атланты», «Филадельфия» установила клубный рекорд по продолжительности победной серии — 15 матчей.
Результаты других матчей игрового дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 93:119,
«Вашингтон Уизардз» — «Бостон Селтикс» — 113:101,
«Даллас Мэверикс» — «Финикс Санз» — 97:124,
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:79.