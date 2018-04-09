«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 28 очков. У проигравших 25 очков на счету форварда Джоша Харта.
«Юта» одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф. Ранее это сделали «Хьюстон», «Голден Стэйт» и «Портленд». Пять команд — «Нью- Орлеан», «Сан-Антонио», «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» — еще борются за оставшиеся четыре путевки.
На Востоке все участники плей-офф уже определены: «Торонто», «Бостон», «Филадельфия», «Кливленд», «Индиана», «Майами», «Милуоки» и «Вашингтон». Регулярный чемпионат завершится 11 апреля, плей-офф стартует 14 апреля.
Результаты остальных матчей дня:
«Бостон» — «Атланта» — 106:112;.
«Филадельфия» — «Даллас» — 109:97;.
«Шарлотт» — «Индиана» — 117:123;.
«Мемфис» — «Детройт» — 130:117;.
«Торонто» — «Орландо» — 112:101.