«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

«Юта» одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф. Ранее это сделали «Хьюстон», «Голден Стэйт» и «Портленд». Пять команд — «Нью- Орлеан», «Сан-Антонио», «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» — еще борются за оставшиеся четыре путевки.