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09:01 (мск), источник: ТАСС

«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

ТАСС, 9 апреля. «Юта» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 112:97 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Источник: AP 2018

Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 28 очков. У проигравших 25 очков на счету форварда Джоша Харта.

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«Юта» одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф. Ранее это сделали «Хьюстон», «Голден Стэйт» и «Портленд». Пять команд — «Нью- Орлеан», «Сан-Антонио», «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» — еще борются за оставшиеся четыре путевки.

На Востоке все участники плей-офф уже определены: «Торонто», «Бостон», «Филадельфия», «Кливленд», «Индиана», «Майами», «Милуоки» и «Вашингтон». Регулярный чемпионат завершится 11 апреля, плей-офф стартует 14 апреля.

Результаты остальных матчей дня:

«Бостон» — «Атланта» — 106:112;.

«Филадельфия» — «Даллас» — 109:97;.

«Шарлотт» — «Индиана» — 117:123;.

«Мемфис» — «Детройт» — 130:117;.

«Торонто» — «Орландо» — 112:101.

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