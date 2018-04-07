«Филадельфия» обыграла «Кливленд» в матче НБА, у Симмонса и Джеймса по трипл-даблу
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Филадельфии», завершилась со счетом 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32) в пользу хозяев паркета, в составе которых
У «Кливленда»
Результаты других встреч:
«Вашингтон» — «Атланта» — 97:103;.
«Детройт» — «Даллас» — 113:106 (овертайм);.
«Орландо» — «Шарлотт» — 100:137;.
«Бостон» — «Чикаго» — 111:104;.
«Нью-Йорк» — «Майами» — 122:98;.
«Торонто» — «Индиана» — 92:73;.
«Мемфис» — «Сакраменто» — 93:94;.
«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 103:122;.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 96:113.