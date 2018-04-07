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10:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Филадельфия» обыграла «Кливленд» в матче НБА, у Симмонса и Джеймса по трипл-даблу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Филадельфии», завершилась со счетом 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32) в пользу хозяев паркета, в составе которых трипл-дабл сделал Бен Симмонс (27 очков, 15 подборов, 13 передач), дабл-дабл — Эрсан Ильясова (17 очков, 11 передач).

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У «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (44 очка, 11 подборов, 11 передач), Джефф Грин набрал 33 очка.

Результаты других встреч:

«Вашингтон» — «Атланта» — 97:103;.

«Детройт» — «Даллас» — 113:106 (овертайм);.

«Орландо» — «Шарлотт» — 100:137;.

«Бостон» — «Чикаго» — 111:104;.

«Нью-Йорк» — «Майами» — 122:98;.

«Торонто» — «Индиана» — 92:73;.

«Мемфис» — «Сакраменто» — 93:94;.

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 103:122;.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 96:113.

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