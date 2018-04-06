Карри, Джеймс и Джордан вошли в состав сборной США на 2018−2020 годы

Источник: AP 2018

Отмечается, что в список вошли 11 чемпионов Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, семь чемпионов Игр-2012 в Лондоне и восемь членов сборной, завоевавшей золото Кубка мира-2014.

Полностью расширенный состав сборной США выглядит следующим образом:

Харрисон Барнс («Даллас Маверикс»), Брэдли Бил, Джон Уолл (оба — «Вашингтон Уизардз»), Девин Букер («Финикс Санз»), Джимми Батлер («Миннесота Тимбервулвз»), Майк Конли («Мемфис Гризлис»), Демаркус Казинс, Энтони Дэвис (оба — «Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Дрэймонд Грин, Клей Томпсон (все — «Голден Стэйт Уорриорз»), Демар Дерозан, Кайл Лоури (оба — «Торонто Рэпторс»), Андре Драммонд, Блэйк Гриффин (оба — «Детройт Пистонс»), Пол Джордж, Расселл Уэстбрук (оба — «Оклахома-Сити Тандер»), Эрик Гордон, Джеймс Харден, Крис Пол (все — «Хьюстон Рокетс»), Тобиас Харрис, Деандре Джордан (оба — «Лос-Анджелес Клипперс»), Гордон Хэйуорд, Кайри Ирвинг (оба — «Бостон Селтикс»), Леброн Джеймс, Кевин Лав (оба — «Кливленд Кавальерс»), Кавай Ленард («Сан-Антонио Сперс»), Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум (оба — «Портленд Трэйл Блэйзерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Виктор Оладипо, Майлз Тернер (оба — «Индиана Пэйсерс»), Айзея Томас («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»).