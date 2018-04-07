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10:40 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Экс-баскетболист НБА решил помогать людям с зависимостями

Бывший баскетболист «Лейкерс» Ламар Одом рассказал о своем новом бизнесе.

Источник: Reuters

Игрок собирается выпускать продукцию на основе марихуаны.

По словам Одома, каннабис помог ему избавиться от кокаиновой зависимости. Теперь он хочет помочь другим людям, у которых были похожие проблемы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Компания Ламара — Rich Soil Organics — будет выпускать «органический продукт, без использования пестицидов». В линейке товаров будут цветы, экстракты, концентраты и другие продукты с каннабинолом.

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