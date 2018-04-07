Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Экс-баскетболист НБА решил помогать людям с зависимостями
Бывший баскетболист «Лейкерс» Ламар Одом рассказал о своем новом бизнесе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Бывший баскетболист «Лейкерс» Ламар Одом рассказал о своем новом бизнесе.
Игрок собирается выпускать продукцию на основе марихуаны.
По словам Одома, каннабис помог ему избавиться от кокаиновой зависимости. Теперь он хочет помочь другим людям, у которых были похожие проблемы.
Компания Ламара — Rich Soil Organics — будет выпускать «органический продукт, без использования пестицидов». В линейке товаров будут цветы, экстракты, концентраты и другие продукты с каннабинолом.