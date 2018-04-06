«Денвер» победил «Миннесоту» в матче НБА, Маррей набрал 22 очка

Встреча, прошедшая в четверг в Денвере, завершилась со счетом 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24) в пользу «Наггетс».

В составе победителей 22 очка набрал Джамал Маррей, его одноклубник Никола Йокич был близок к трипл-даблу — 16 очков, 14 подборов и 9 передач. У «Миннесоты» по дабл-даблу сделали Карл-Энтони Таунс (26 очков, 13 подборов) и Тадж Гибсон (17 очков, 14 подборов).

Обе команды продолжают борьбу за попадание в плей-офф. После 79 матчей у команд по 44 победы и 35 поражений.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Индиана» — «Голден Стэйт» — 126:106,

«Кливленд» — «Вашингтон» — 119:115,

«Милуоки» — «Бруклин» — 111:119,

«Хьюстон» — «Портленд» — 96:94,