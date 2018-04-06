«Денвер» победил «Миннесоту» в матче НБА, Маррей набрал 22 очка
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Денвере, завершилась со счетом 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24) в пользу «Наггетс».
В составе победителей 22 очка набрал Джамал Маррей, его одноклубник Никола Йокич был близок к
Обе команды продолжают борьбу за попадание в
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Индиана» — «Голден Стэйт» — 126:106,
«Кливленд» — «Вашингтон» — 119:115,
«Милуоки» — «Бруклин» — 111:119,
«Хьюстон» — «Портленд» — 96:94,
«Юта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:95.