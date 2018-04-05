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18:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщик выиграл машину на баскетбольном матче (видео)

Юный болельщик клуба НБА «Атланта» выиграл машину в конкурсе на мастерство.

Чтобы победить, ему надо было попасть в оба кольца с двух шагов в проходе, обвести в дриблинге стойки и показать точность паса. Болельщик «Атланты» Марк успел все это сделать за 26 секунд и выиграл машину Kia.

Во время загрузки произошла ошибка.
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