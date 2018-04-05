«Лейкерс» в овертайме победили «Сан-Антонио» в матче НБА, Кузьма набрал 30 очков

Источник: AP 2018

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузьма, который набрал 30 очков, 15 из которых он набрал точными бросками из-за трехочковой дуги, и сделал пять подборов. Кузьма проводит первый сезон в НБА, он был выбран на драфте 2017 года под общим 27-м номером. Защитник хозяев Кентавиус Колдуэлл-Поуп записал на свой счет 21 очко, шесть подборов и шесть результативных передач. В составе гостей самым результативным стал форвард Ламаркус Олдридж, в активе которого 28 очков, девять подборов и четыре передачи.

«Лейкерс» выиграли у «Сан-Антонио» все три матча в текущем сезоне, впервые с сезона-1997/98 калифорнийцы победили техасцев во всех играх «регулярки». «Лейкерс», которые ранее уже потеряли шансы на выход в плей-офф, занимают 11-е место в Западной конференции, в активе команды 34 победы при 44 поражениях. «Сан-Антонио» потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место на Западе. На счету команды 45 побед и 34 поражения.

В следующем матче в ночь на 7 апреля «Лейкерс» на своей площадке примут «Миннесоту». «Сан-Антонио» днем позже дома сыграет с «Портлендом».