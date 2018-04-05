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10:04 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» в овертайме победили «Сан-Антонио» в матче НБА, Кузьма набрал 30 очков

ТАСС, 5 апреля. «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 122:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузьма, который набрал 30 очков, 15 из которых он набрал точными бросками из-за трехочковой дуги, и сделал пять подборов. Кузьма проводит первый сезон в НБА, он был выбран на драфте 2017 года под общим 27-м номером. Защитник хозяев Кентавиус Колдуэлл-Поуп записал на свой счет 21 очко, шесть подборов и шесть результативных передач. В составе гостей самым результативным стал форвард Ламаркус Олдридж, в активе которого 28 очков, девять подборов и четыре передачи.

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«Лейкерс» выиграли у «Сан-Антонио» все три матча в текущем сезоне, впервые с сезона-1997/98 калифорнийцы победили техасцев во всех играх «регулярки». «Лейкерс», которые ранее уже потеряли шансы на выход в плей-офф, занимают 11-е место в Западной конференции, в активе команды 34 победы при 44 поражениях. «Сан-Антонио» потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место на Западе. На счету команды 45 побед и 34 поражения.

В следующем матче в ночь на 7 апреля «Лейкерс» на своей площадке примут «Миннесоту». «Сан-Антонио» днем позже дома сыграет с «Портлендом».

В других матчах дня «Филадельфия» дома обыграла «Детройт» (115:108), «Орландо» на выезде победила «Даллас» (105:100), «Майами» на своей площадке была сильнее «Атланты» (115:86). После поражения «Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф, в связи с этим «Милуоки» обеспечили себе участие в матчах на вылет. «Нью-Орлеан» дома обыграл «Мемфис» со счетом 123:95, сохранив восьмое место на Западе, которое позволяет выйти в плей-офф. Лидер Восточной конференции «Торонто» со счетом 96:78 дома одержал победу над «Бостоном», который идет на втором месте в конференции.

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