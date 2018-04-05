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08:18 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Торонто» победили «Бостон» в матче НБА

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча первой и второй команд Востока, прошедшая в среду в Торонто, завершилась со счетом 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25) в пользу хозяев, укрепивших лидерство в конференции. В составе победителей 16 очков набрал Демар Дерозан. У проигравших 21 очком отметился Маркус Моррис.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Детройт» — «Филадельфия» — 108:115,

«Орландо» — «Даллас» — 105:100,

«Атланта» — «Майами» — 86:115,

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 123:95.

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