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Баскетболисты «Торонто» победили «Бостон» в матче НБА
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча первой и второй команд Востока, прошедшая в среду в Торонто, завершилась со счетом 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25) в пользу хозяев, укрепивших лидерство в конференции. В составе победителей 16 очков набрал Демар Дерозан. У проигравших 21 очком отметился Маркус Моррис.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Детройт» — «Филадельфия» — 108:115,
«Орландо» — «Даллас» — 105:100,
«Атланта» — «Майами» — 86:115,
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 123:95.