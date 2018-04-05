Баскетболисты «Торонто» победили «Бостон» в матче НБА

Встреча первой и второй команд Востока, прошедшая в среду в Торонто, завершилась со счетом 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25) в пользу хозяев, укрепивших лидерство в конференции. В составе победителей 16 очков набрал Демар Дерозан. У проигравших 21 очком отметился Маркус Моррис.