Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
Харден станцевал необычный танец (видео)
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден повеселил болельщиков перед матчем с «Вашингтоном» (120:104).
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден повеселил болельщиков перед матчем с «Вашингтоном» (120:104).
На разминке Харден, сидя с мячом в руках, неожиданно начал танцевать. Заметив, что его снимает камера, игрок остановился, а потом продолжил двигаться под музыку.
В игре с «Вашингтоном» Харден набрал 38 очков, сделал 10 подборов и 9 передач. В этом сезоне он является одним из главных претендентов на звание MVP сезона.