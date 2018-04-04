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13:06 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Харден станцевал необычный танец (видео)

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден повеселил болельщиков перед матчем с «Вашингтоном» (120:104).

На разминке Харден, сидя с мячом в руках, неожиданно начал танцевать. Заметив, что его снимает камера, игрок остановился, а потом продолжил двигаться под музыку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В игре с «Вашингтоном» Харден набрал 38 очков, сделал 10 подборов и 9 передач. В этом сезоне он является одним из главных претендентов на звание MVP сезона.

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