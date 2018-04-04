«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Сан-Антонио» в матче НБА
ТАСС, 4 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 113:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 4 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 113:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Тобайас Харрис, набравший 31 очко. Также он записал на свой счет девять подборов, три результативные передачи и два перехвата. Центровой «Клипперс» Деандре Джордан оформил
«Сан-Антонио» опустился на пятое место в Западной конференции, уступив четвертую позицию «Юте». В активе техасской команды 45 побед при 33 поражениях. «Клипперс» занимают десятое место на Западе, но продолжают борьбу за
В следующем матче «Клипперс» в ночь на 6 апреля на выезде сыграют с «Ютой». «Сан-Антонио» в ночь на 5 апреля на выезде встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».
В других матчах дня «Денвер» дома обыграл «Индиану» (107:104), «Юта» на своей площадке победила «Лейкерс» (117:110), «Хьюстон» также на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона» (120:104), «Бостон» на выезде уступил «Милоуки» (102:106), «Голден Стейт» в гостях победил «Оклахому» (111:107), «Портленд» на выезде проиграл «Далласу» (109:115). Лидер Восточной конференции «Торонто» проиграл на выезде «Кливленду» со счетом 106:112, для канадской команды это поражение стал вторым подряд и пятым за последние 9 матчей.