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10:43 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Сан-Антонио» в матче НБА

ТАСС, 4 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 113:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Тобайас Харрис, набравший 31 очко. Также он записал на свой счет девять подборов, три результативные передачи и два перехвата. Центровой «Клипперс» Деандре Джордан оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав 17 подборов. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Сан- Антонио» Ламаркус Олдридж, в активе которого 35 очков. Перед началом последней четверти хозяева проигрывали со счетом 72:83, но в четвертом отрезке игры «Клипперс» были сильнее «Сан-Антонио» (41:27).

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«Сан-Антонио» опустился на пятое место в Западной конференции, уступив четвертую позицию «Юте». В активе техасской команды 45 побед при 33 поражениях. «Клипперс» занимают десятое место на Западе, но продолжают борьбу за плей-офф. На счету калифорнийцев 42 победы и 36 поражений. «Нью-Орлеан», который занимает восьмое место, одержал 43 победы и потерпел 34 поражения.

В следующем матче «Клипперс» в ночь на 6 апреля на выезде сыграют с «Ютой». «Сан-Антонио» в ночь на 5 апреля на выезде встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

В других матчах дня «Денвер» дома обыграл «Индиану» (107:104), «Юта» на своей площадке победила «Лейкерс» (117:110), «Хьюстон» также на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона» (120:104), «Бостон» на выезде уступил «Милоуки» (102:106), «Голден Стейт» в гостях победил «Оклахому» (111:107), «Портленд» на выезде проиграл «Далласу» (109:115). Лидер Восточной конференции «Торонто» проиграл на выезде «Кливленду» со счетом 106:112, для канадской команды это поражение стал вторым подряд и пятым за последние 9 матчей.

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