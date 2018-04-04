«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Сан-Антонио» в матче НБА

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Тобайас Харрис, набравший 31 очко. Также он записал на свой счет девять подборов, три результативные передачи и два перехвата. Центровой «Клипперс» Деандре Джордан оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав 17 подборов. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Сан- Антонио» Ламаркус Олдридж, в активе которого 35 очков. Перед началом последней четверти хозяева проигрывали со счетом 72:83, но в четвертом отрезке игры «Клипперс» были сильнее «Сан-Антонио» (41:27).

«Сан-Антонио» опустился на пятое место в Западной конференции, уступив четвертую позицию «Юте». В активе техасской команды 45 побед при 33 поражениях. «Клипперс» занимают десятое место на Западе, но продолжают борьбу за плей-офф. На счету калифорнийцев 42 победы и 36 поражений. «Нью-Орлеан», который занимает восьмое место, одержал 43 победы и потерпел 34 поражения.

В следующем матче «Клипперс» в ночь на 6 апреля на выезде сыграют с «Ютой». «Сан-Антонио» в ночь на 5 апреля на выезде встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».