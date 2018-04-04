Тимофей Мозгов пропустит остаток сезона в «Бруклине»

Источник: Известия

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не примет участия в пяти заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Использование на площадке игрока, становившегося чемпионом NBA в составе «Кливленд Кавальерс», не входит в планы наставника «Нетс» Кенни Эткинсона. Об этом «Известиям» рассказал представитель баскетболиста Максим Шарифьянов. Не исключено, что уже в межсезонье клуб из Нью-Йорка выкупит контракт россиянина, что позволит ему стать свободным агентом и подписать договор с любой командой мира.

Последний раз Тимофей Мозгов выходил на площадку 12 марта, отыграв 6,5 минуты и сделав один подбор в матче с «Филадельфией». Всего единственный представитель России в NBA принял участие в 28 матчах регулярного сезона, набирая в среднем 4 очка и 2,1 подбора за 12 минут игрового времени.

— На мой взгляд, говорить о какой-то «спортивной составляющей», из-за которой Тимофей Мозгов не играет за «Бруклин», не приходится. Но абсолютно понятно, что он не будет играть в последних играх этого сезона, — заявил «Известиям» Максим Шарифьянов. — При этом команда идет в подвале турнирной таблицы, проигрывает матч за матчем, а центровые соперника делают в «краске» «Нетс» всё, что хотят. Если вы посмотрите матчи «Бруклина» за последние две недели — поймете, о чем я говорю. Центровые Дуайт Ховард (32 очка в игре против «Бруклина»), Йонас Валанчюнас (23 очка) и Джоэл Эмбиид (24 очка) просто уничтожали пятых номеров «Нетс», а Тимофей при этом оставался в запасе. Со стороны я вижу, что в задачи тренерского штаба и руководства «Бруклина» не входит останавливать этих игроков, добиваясь какого-то приемлемого результата. У них какие-то другие цели, о которых мы можем только догадываться.

По информации источника «Известий» в нью-йоркском клубе, в «Бруклине» задумываются о возможности выкупить контракт 31-летнего игрока. Однако агент Тимофея Мозгова считает, что говорить о подобном развитии событий рано.

— Мы общаемся с руководством «Бруклина». Анализируя результаты наших разговоров за три месяца, я не вижу возможности, чтобы в статусе Тимофея в ближайшее время могли произойти перемены, — продолжил Максим Шарифьянов. — Но никаких предпосылок к каким-то действиям в отношении его контракта пока тоже нет.

Соглашение Тимофея Мозгова с «Бруклин Нетс» рассчитано еще на два сезона — 2018/19 и 2019/20.

Из действующих игроков нью-йоркской команды больше россиянина получает только защитник Аллен Крэбб ($16 млн и $18,5 млн за сезон-2018/19 соответственно).

Если «Бруклин» все-таки решит досрочно выкупить контракт игрока, стоит отметить несколько важных нюансов. Во-первых, в этом случае стороны договариваются о том, что игрок получит меньше, чем заработал бы согласно контракту. Но при этом он станет свободным агентом и сможет пойти в любую команду мира, не ограничиваясь клубами NBA.

Во-вторых, при выкупе либо отчислении игрока его зарплата, согласно регламенту NBA, остается в платежной ведомости клуба до конца контракта. В этом случае выплаты баскетболисту часто растягиваются на большее число лет. Такая ситуация, например, сложилась у центрового «Кливленда» Ларри Сандерса. В феврале 2015 года он был отчислен из «Милуоки» и после согласования выплат за расторжение контракта будет получать по $1,8 млн в год вплоть до 2022 года.

— Тяжело обсуждать контракт Тимофея. Думаю, он сам и его агенты разберутся в этой непростой ситуации, — сказал «Известиям» бронзовый призер Олимпийских игр — 1980, чемпион мира — 1982, двукратный чемпион Европы Станислав Еремин. — Важно понимать, что почти за год работы Мозгов не нашел общего языка с главным тренером. Это тревожный момент. Зная характер Тимофея, могу сказать, что он очень любит баскетбол. И постоянно сидеть в запасе, даже получая за это очень большие деньги, не тот вариант, на который он согласится. Посмотрим, найдут ли стороны компромисс. Возможно, после такого неудачного сезона «Бруклин» решит сменить тренера.

Пока подопечные Кенни Эткинсона занимают 13-е место в Восточной конференции, давно потеряв шансы пробиться в плей-офф.

Руководство «Бруклин Нетс» назначило Кенни Эткинсона главным тренером в апреле 2016 года. Он присоединился к «Нетс» после четырех сезонов в качестве ассистента наставника «Атланты» Майка Баденхолзера. В каждом из этих сезонов «Хокс» выходили в плей-офф, а в 2015 году впервые дошли до финала Восточной конференции.

Тимофей Мозгов проводит в NBA уже девятый сезон. Ранее россиянин выступал в составе клубов «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

На его счету 491 матч в лиге, в том числе 40 игр в плей-офф.