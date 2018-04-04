Тимофей Мозгов пропустит остаток сезона в «Бруклине»
Российский центровой, возможно, больше не выйдет на площадку в майке «Нетс».
Российский центровой, возможно, больше не выйдет на площадку в майке «Нетс».
Центровой сборной России Тимофей Мозгов не примет участия в пяти заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Использование на площадке игрока, становившегося чемпионом NBA в составе «Кливленд Кавальерс», не входит в планы наставника «Нетс» Кенни Эткинсона. Об этом «Известиям» рассказал представитель баскетболиста Максим Шарифьянов. Не исключено, что уже в межсезонье клуб из
Последний раз Тимофей Мозгов выходил на площадку 12 марта, отыграв 6,5 минуты и сделав один подбор в матче с «Филадельфией». Всего единственный представитель России в NBA принял участие в 28 матчах регулярного сезона, набирая в среднем 4 очка и 2,1 подбора за 12 минут игрового времени.
— На мой взгляд, говорить о
По информации источника «Известий» в
— Мы общаемся с руководством «Бруклина». Анализируя результаты наших разговоров за три месяца, я не вижу возможности, чтобы в статусе Тимофея в ближайшее время могли произойти перемены, — продолжил Максим Шарифьянов. — Но никаких предпосылок к
Из действующих игроков
Если «Бруклин»
— Тяжело обсуждать контракт Тимофея. Думаю, он сам и его агенты разберутся в этой непростой ситуации, — сказал «Известиям» бронзовый призер Олимпийских игр — 1980, чемпион мира — 1982, двукратный чемпион Европы Станислав Еремин. — Важно понимать, что почти за год работы Мозгов не нашел общего языка с главным тренером. Это тревожный момент. Зная характер Тимофея, могу сказать, что он очень любит баскетбол. И постоянно сидеть в запасе, даже получая за это очень большие деньги, не тот вариант, на который он согласится. Посмотрим, найдут ли стороны компромисс. Возможно, после такого неудачного сезона «Бруклин» решит сменить тренера.
Пока подопечные Кенни Эткинсона занимают 13-е место в Восточной конференции, давно потеряв шансы пробиться в
Руководство «Бруклин Нетс» назначило Кенни Эткинсона главным тренером в апреле 2016 года. Он присоединился к «Нетс» после четырех сезонов в качестве ассистента наставника «Атланты» Майка Баденхолзера. В каждом из этих сезонов «Хокс» выходили в
На его счету 491 матч в лиге, в том числе 40 игр в
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