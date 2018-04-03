Раиса Мусина выставит свою кандидатуру на драфт WNBA

Источник: Известия

Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина выставит свою кандидатуру на драфт женской NBA, который состоится 12 апреля в Нью-Йорке. 20-летняя спортсменка проводит четвертый сезон в профессиональном баскетболе и уже успела собрать внушительное количество титулов, став чемпионкой мира (U-19) и Европы (U-16), также бронзовым призером чемпионата Польши 2016/17. В этом году Раиса Мусина закрепилась в ротации УГМК (4,9 очка и 2,6 подбора в матчах Евролиги) и стала важным игроком обновленного состава национальной сборной.

О своем желании попробовать свои силы за океаном «Известиям» рассказала сама спортсменка.

— Да, я буду выставлять свою кандидатуру на драфт-2018 WNBA, — заявила Раиса Мусина. — На какой номер драфта я могу рассчитывать — сложный вопрос. От меня тут ничего не зависит. Можно попасть в первую десятку, в топ-30… Самое главное — заинтересовать тот или иной клуб WNBA, попасть в команду, где в тебе действительно будут заинтересованы. Думаю, я готова к тому, что попробовать себя в сильнейшей лиге мира. Не только по игровым качествам, но и морально. У меня нет проблем с английским, я много общаюсь с легионерами УГМК, уже успела поиграть за границей.

В сезоне-2016/17 Раиса Мусина выступала в польском клубе «Польковице», набирая в среднем за матч в Евролиге 5,5 очка и делая 6 подборов.

— Для меня это был хороший опыт, — рассказала Раиса Мусина. — В 18 лет я получала достаточно много времени в играх Евролиги и показывала приличную статистику, играла с очень сильными партнерами, в том числе с моей нынешней одноклубницей Джамиррой Фолкнер (вице-чемпионка WNBA, получившая паспорт РФ и право выступать за сборную России. — «Известия»). В «Польковице» я добилась определенного прогресса и получила предложение перейти в УГМК.

После сезона в чемпионате Польши россиянка блестяще провела чемпионат мира (U-19), в финале которого сборная РФ прервала 12-летнюю гегемонию американок. В матче с США Раиса Мусина стала самым результативном игроком встречи, набрав 33 очка, 11 подборов и 7 передач. По итогам турнира форвард УГМК была включена в символическую пятерку ЧМ.

— 33 очка за один матч — это пока рекорд в моей карьере, — отметила она. — Отлично, что он пришелся именно на матч с США, но если честно, во времятой игры я не думала о личной статистике. Самым главным было взять реванш за поражение на ЧМ-2015. И мы это сделали. Со многими девочками мы играли за сборную с 16 лет, поэтому выиграть ЧМ U-19 было нашей целью.

После назначения тренером сборной России немецкого специалиста Олафа Ланге Раиса Мусина стала одним из ключевых игроков, а в гостевом матче отборочного турнира Евробаскета-2019 против Венгрии — лучшим снайпером нашей команды (12 очков).

— При Олафе в сборной отличная атмосфера, мы сплотились ради общей цели — отобраться на Евробаскет-2019 и показать там достойный результат, — сказала Раиса Мусина. — Считаю, что у нас есть все необходимые составляющие для этого: сильный тренер, сочетание молодости и опыта и огромное желание вернуть сборную России в лидеры женского европейского баскетбола.

Ранее о желании выставить свою кандидатуру на драфт в интервью «Известиям» заявила центровая сборной РФ и курского «Динамо» Мария Вадеева. По словам генерального менеджера сборной России, чемпионки WNBA Светланы Абросимовой, у россиянок высокие шансы достойно проявить себя за океаном.

— Маша и Раиса уже доказали, что могут играть на самом высоком уровне, — отметила Светлана Абросимова. — Несмотря на возраст, у них уже есть богатый опыт и уверенность в себе — нет страха допустить ошибку, нет излишней суеты, боязни. Понятно, что им будет очень непросто. В WNBA совершенно другие скорости и игроки, выступающие на их позициях, гораздо мощнее физически. Но за счет понимания игры и желания развиваться девочки могут закрепиться в Лиге. Очень важно попасть к правильному тренеру. Иногда бывает, что ты попадаешь в систему, где под тебя никто не подстраивается, не помогает, твои ошибки не разбираются. А есть тренеры, которые видят в тебе молодую звезду и готовы сутками напролет работать над твоими слабыми сторонами.

В случае подписания контракта с клубом WNBA Мария Вадеева и Раиса Мусина смогут продолжить карьеру в российских клубах. Календарь WNBA не пересекается с европейскими чемпионатами, поэтому многие игроки совмещают выступления в США и Старом Свете.

Последний раз российская баскетболистка была выбрана на драфте WNBA 12 лет назад: в 2006 году Мария Кузина была задрафтована «Сакраменто» под 40-м номером.