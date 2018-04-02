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ЛеБрон Джеймс выступил с Тимберлейком (видео)
ЛеБрон Джеймс встретился на концерте с Тимберлейком и выпил с ним.
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ЛеБрон Джеймс встретился на концерте с Тимберлейком и выпил с ним.
Один из самых популярных игроков НБА ЛеБрон Джеймс во время концерта Джастина Тимберлейка в Кливленде неожиданно поднялся на сцену.
Джеймс и Тимберлейк давно дружат, но по признанию музыканта для него это был сюрприз. Джастин произнес тост, после чего он, его музыканты и Леброн Джеймс выпили по шоту.
За день до концерта Тимберлейк побывал на матче «Кливленда» с «Нью-Орлеаном», а за неделю до этого Джастин выступал на концерте в