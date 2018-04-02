ЛеБрон Джеймс выступил с Тимберлейком (видео)

Один из самых популярных игроков НБА ЛеБрон Джеймс во время концерта Джастина Тимберлейка в Кливленде неожиданно поднялся на сцену.



Джеймс и Тимберлейк давно дружат, но по признанию музыканта для него это был сюрприз. Джастин произнес тост, после чего он, его музыканты и Леброн Джеймс выпили по шоту.