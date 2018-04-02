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08:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Юта» разгромила «Миннесоту» и обошла её в таблице Западной конференции

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

«Миннесота Тимбервулвз» потерпел неожиданно крупное поражение в домашнем матче с «Ютой Джаз» — 97:121 (26:28, 24:33, 21:26, 26:34).

Благодаря этому успеху «Юта» поднялась на шестое место в Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям своего сегодняшнего соперника. У обеих команд по 44 победы, и они на 3 победы опережают находящийся вне зоны плей-офф «Денвер Наггетс».

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс и разыгрывающий «Юты» Рики Рубио, набравшие по 23 очка.

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