«Юта» разгромила «Миннесоту» и обошла её в таблице Западной конференции

Благодаря этому успеху «Юта» поднялась на шестое место в Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям своего сегодняшнего соперника. У обеих команд по 44 победы, и они на 3 победы опережают находящийся вне зоны плей-офф «Денвер Наггетс».