«Сан-Антонио» прервал 11-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 25 очков. Центровой «Хьюстона» Клинт Капела оформил дабл-дабл — 11 очков и 10 подборов. В составе победителей лучшим игроком стал Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка и сделавший 14 подборов.

«Хьюстон» не смог продлить 11-матчевую победную серию. Ранее команда впервые в истории гарантировала себе победу в регулярном чемпионате НБА.