Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Ответ «Газпрома» Киеву за арест имущества на Украине
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Огонь не пройдет: как уберечь себя и близких от пожара
Ученые открыли «новый орган»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм ДаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс1
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
01:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
1.04
Лион2
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1.04
Атлетико1
Депортиво0
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался
Зарипов победил. «Ак Барс» повел 2-0 в серии с «Трактором»
Пелагея выступила в Рязани в легком «цветочном» платье
Толкалина, Высоцкая, Барановская блистали на премии в Москве
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
9Отскок «Барселоны», дебют Златана в США и другие события выходных
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
08:19 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Антонио» прервал 11-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА

ТАСС, 2 апреля. «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» со счетом 100:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 25 очков. Центровой «Хьюстона» Клинт Капела оформил дабл-дабл — 11 очков и 10 подборов. В составе победителей лучшим игроком стал Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка и сделавший 14 подборов.

«Хьюстон» не смог продлить 11-матчевую победную серию. Ранее команда впервые в истории гарантировала себе победу в регулярном чемпионате НБА.

В следующем матче лидер Западной конференции дома сыграет с «Вашингтоном» 4 апреля. «Сан-Антонио», идущий четвертым на Западе, в этот же день встретится в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс». Плей-офф НБА стартует 14 апреля.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался
Кузнецов взбесил Малкина в тысячном матче Овечкина. Обзор НХЛ
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
ЦСКА хлопнул дверью «Олимпа-2» и вновь выжал «Зенит» из тройки
Поветкину нашли следующего соперника
Из спорта в шоу: «Медведева — телевизионное открытие»
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменен в четвертый раз
Новости
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь