«Сан-Антонио» прервал 11-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА
ТАСС, 2 апреля. «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» со счетом 100:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 2 апреля. «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» со счетом 100:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 25 очков. Центровой «Хьюстона» Клинт Капела оформил
«Хьюстон» не смог продлить 11-матчевую победную серию. Ранее команда впервые в истории гарантировала себе победу в регулярном чемпионате НБА.
В следующем матче лидер Западной конференции дома сыграет с «Вашингтоном» 4 апреля. «Сан-Антонио», идущий четвертым на Западе, в этот же день встретится в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс».