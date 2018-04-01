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12:53 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 1 апреля. Клуб Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Хьюстон» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат.

Это произошло после поражения «Торонто» в гостевом матче чемпионата НБА против «Бостона» (98:110). В турнирной таблице «Хьюстон», одержавший 62 победы при 14 поражениях, за шесть игр до конца регулярного чемпионата досрочно стал первым, второе место занимает действующий чемпион НБА «Голден Стэйт», в активе которого 55 побед и 21 поражение, третьим идет «Торонто» (55 побед и 21 поражение).

«Хьюстон» выиграл регулярный чемпионат НБА впервые за 50 лет. Более длинная серия без побед принадлежит «Атланте» (68).

В следующем матче «Хьюстон» на выезде сыграет с «Сан- Антонио» 1 апреля. Плей-офф НБА начнется 14 апреля.

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