«Хьюстон» впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата НБА

Это произошло после поражения «Торонто» в гостевом матче чемпионата НБА против «Бостона» (98:110). В турнирной таблице «Хьюстон», одержавший 62 победы при 14 поражениях, за шесть игр до конца регулярного чемпионата досрочно стал первым, второе место занимает действующий чемпион НБА «Голден Стэйт», в активе которого 55 побед и 21 поражение, третьим идет «Торонто» (55 побед и 21 поражение).