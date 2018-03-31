«Милуоки» на выезде в овертайме победил «Лейкерс» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 124:122 (39:34, 29:23, 29:26, 15:29, 12:10) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Эрик Бледсо, набравший 39 очков, а Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (27 очков + 16 подборов).