«Милуоки» на выезде в овертайме победил «Лейкерс» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Милуоки Бакс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Милуоки Бакс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в пятницу в
В составе хозяев сразу три игрока сделали по
Результаты других матчей дня:
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:96,
«Юта Джаз» — «Мемфис Гризлис» — 107:97,
«Даллас Мэверикс» — «Миннесота Тимбервулвс» — 92:93,
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 104:103,
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 125:126 (после овертайма),
«Атланта Хокс» — «Филадельфия Сиксерс» — 91:101,
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллс» — 82:90.