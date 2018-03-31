Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

Источник: AP 2018

В матче против «Нью-Орлеана» 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков.

В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года в матче против «Милуоки». Предыдущее рекордное достижение принадлежало Майклу Джордану (с 1986 по 2001 год). Среди действующих игроков наибольшая серия у защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена — 257.