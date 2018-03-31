Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Лавров: США готовят ЕС к применению ядерного оружия против РФ
Школа дискриминирует «сов»
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Ученые открыли «новый орган»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Динамо СПб
Шинник
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Химки
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия0
Балтика0
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Рома
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Томь
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тамбов
Крылья Советов
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ4
Сент-Луис Блюз3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Авангард К
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ2
Лос-Анджелес Кингз1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Гамбург
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Чикаго Блэкхокс0
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Марсель
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Сампдория
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Каролина Харрикейнз4
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Все события
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Макарова и Веснина не смогли выйти в финал в Майами в парах
«Колорадо» разгромил «Чикаго» в НХЛ, Варламов получил травму
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Генпрокуратура заинтересовалась «Уральскими пельменями» - СМИ
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
10:04 (мск), источник: ТАСС

Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

ТАСС, 31 марта. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Нью-Орлеана» (107:102) установил рекорд лиги по количеству встреч подряд с 10 и более набранными очками.

Источник: AP 2018

В матче против «Нью-Орлеана» 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков.

Читайте также
«Кливленд» дома обыграл «Милуоки», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года в матче против «Милуоки». Предыдущее рекордное достижение принадлежало Майклу Джордану (с 1986 по 2001 год). Среди действующих игроков наибольшая серия у защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена — 257.

Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала
Кучеров уже звал его в НХЛ. Что мы не знаем о кошмаре Знарка
Макарова и Веснина не смогли выйти в финал в Майами в парах
Российский вратарь «Колорадо» стал второй звездой дня в НХЛ
Шайба Зайцева помогла «Торонто» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
«Жальгирис» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА в Евролиге
Фурсенко: Манчини справится. Если нет — зачем нам слабый тренер?
Новости
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь