Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

В матче против «Нью-Орлеана» 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков.
В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года в матче против «Милуоки». Предыдущее рекордное достижение принадлежало Майклу Джордану (с 1986 по 2001 год). Среди действующих игроков наибольшая серия у защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена — 257.
Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.