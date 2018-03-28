Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
«Майами» победил «Кливленд», «Хьюстон» разгромил «Чикаго»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
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Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
«Майами Хит» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и одержал убедительную победу со счётом 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Келли Олиник, набравший 19 очков.
«Хьюстон Рокетс» на своём паркете разгромил «Чикаго Буллз» со счётом 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «Рокетс» Эрик Гордон, набравший 31 очко.