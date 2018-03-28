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08:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Майами» победил «Кливленд», «Хьюстон» разгромил «Чикаго»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Источник: Reuters

«Майами Хит» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и одержал убедительную победу со счётом 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Келли Олиник, набравший 19 очков.

«Хьюстон Рокетс» на своём паркете разгромил «Чикаго Буллз» со счётом 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «Рокетс» Эрик Гордон, набравший 31 очко.

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