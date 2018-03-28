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08:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» победил «Денвер», «Нью-Орлеан» уступил «Портленду»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Источник: Reuters

«Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (29 очков, 16 подборов и 8 передач).

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Портленд Трэйл Блейзерс» со счётом 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 41 очко.

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