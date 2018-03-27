Болельщик сделал предложение прямо на баскетбольной площадке

На матчах НБА организаторы часто проводят для своих болельщиков разные развлекательные конкурсы.



В игре между «Филадельфия Сиксерс» и «Денвер Наггетс» зритель со своей девушкой вышли в перерыве на площадку посоревноваться, кто из них лучше забрасывает мяч в корзину.



Пока девушка бросала мяч, ее парень достал обручальное кольцо и стал на колено.



Она обернулась и была просто поражена. Ей уже предложили выйти замуж прямо во время конкурса на матче НБА.



Девушка сказала’да". Ведь отказать в такой ситуации было бы нелегко.