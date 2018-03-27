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13:06 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщик сделал предложение прямо на баскетбольной площадке

Во время конкурса его девушку ждал сюрприз.

Источник: РИА "Новости"

На матчах НБА организаторы часто проводят для своих болельщиков разные развлекательные конкурсы.

В игре между «Филадельфия Сиксерс» и «Денвер Наггетс» зритель со своей девушкой вышли в перерыве на площадку посоревноваться, кто из них лучше забрасывает мяч в корзину.

Пока девушка бросала мяч, ее парень достал обручальное кольцо и стал на колено.

Она обернулась и была просто поражена. Ей уже предложили выйти замуж прямо во время конкурса на матче НБА.

Девушка сказала’да". Ведь отказать в такой ситуации было бы нелегко.

Во время загрузки произошла ошибка.

А этот домашний матч «Сиксерс» выиграли со счетом 123:104.

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