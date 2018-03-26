26-летний американский баскетболист, потерявший сознание во время матча, скончался

26-летний игрок рухнул на паркет за 40 секунд до конца встречи. Спортсмена увезли в больницу штата Мичиган. Сообщалось, что у Апшоу остановилось сердце, после чего он находился в критическом состоянии. Врачи два дня боролись за его жизнь. Причина смерти Апшоу не сообщается.