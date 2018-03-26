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26 марта, источник: Спорт-Экспресс

26-летний американский баскетболист, потерявший сознание во время матча, скончался

Игрок команды G-лиги «Гранд-Рапидс» Зеке Апшоу, потерявший сознание во время матча лиги развития НБА против «Детройт Пистонс» два дня назад, скончался.

26-летний игрок рухнул на паркет за 40 секунд до конца встречи. Спортсмена увезли в больницу штата Мичиган. Сообщалось, что у Апшоу остановилось сердце, после чего он находился в критическом состоянии. Врачи два дня боролись за его жизнь. Причина смерти Апшоу не сообщается.

— После усилий медицинской команды в клинике Зек покинул нас в 11:16. Подробности прощания с ним будут объявлены позднее, — отметила мама баскетболиста Джуэл Апшоу.

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