20 лет назад чемпионат мира открыл эпоху российского доминирования по всему периметру фигурного катания.
26-летний американский баскетболист, потерявший сознание во время матча, скончался
Игрок команды
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Игрок команды
26-летний игрок рухнул на паркет за 40 секунд до конца встречи. Спортсмена увезли в больницу штата Мичиган. Сообщалось, что у Апшоу остановилось сердце, после чего он находился в критическом состоянии. Врачи два дня боролись за его жизнь. Причина смерти Апшоу не сообщается.
— После усилий медицинской команды в клинике Зек покинул нас в 11:16. Подробности прощания с ним будут объявлены позднее, — отметила мама баскетболиста Джуэл Апшоу.